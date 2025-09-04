Bunlar da ilginizi çekebilir

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceğini duyurdu. Duran, ziyaretin bugün saat 17.00'de Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret edecek. ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

