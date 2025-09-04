CHP'nin 102. kuruluş yıldönümü, Bursa’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle kutlandı. CHP Bursa İl Başkan Vekili Yasemin Rençber, partinin kurtuluş ve kuruluş ruhunu taşıdığını vurgulayarak, siyasi yargı kararlarını tanımadıklarını ve CHP’nin iktidar hedefiyle mücadele edeceğini söyledi.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulan törende konuşan İl Başkan Vekili Yasemin Rençber, partinin tarihi misyonunu ve güncel siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

“CHP, KURULUŞUN VE KURTULUŞUN PARTİSİDİR”

Rençber, CHP’nin milli mücadelede doğduğunu ve milletin iradesini temsil ettiğini belirterek, “Kuruluşun ve kurtuluşun partisi olan CHP, bugün Türkiye’nin birinci partisi olarak milli iradenin en büyük koruyucusudur” dedi.

Sivas Kongresi’nin CHP’nin ilk kurultayı olduğunu hatırlatan Rençber, “Partimizi mücadele edemez hale getirmek isteyenler gaflet içindedir. CHP, Sivas Kongresi’nin ruhuyla mücadelesini büyütüyor” diye konuştu.

İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin mahkeme kararını eleştiren Rençber, “İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik, delegelerimizin iradesiyle seçilmiştir. Mahkemenin kararı bizim için yok hükmündedir, tanımıyoruz. Mücadelemizden geri adım atmayacağız” dedi. CHP’nin tarih boyunca baskılara rağmen dimdik ayakta kaldığını vurgulayan Rençber, “Milletle birlikte büyüyen CHP, bugün de bir bütün olarak duruyor” ifadelerini kullandı.

CHP’nin Türkiye’nin ikinci yüzyılına damga vuracak bir program hazırladığını söyleyen Rençber, “Altı okumuz, Atatürk Devrimleri ve Cumhuriyet değerleri rehberliğinde devrimci bir vizyon oluşturuyoruz. Şimdi CHP iktidarı zamanıdır. Demokrasiyi inşa etme, adaleti tesis etme ve milletimizi refaha kavuşturma zamanıdır” diye konuştu. Rençber, Genel Başkan Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu liderliğinde geleceği kuracaklarını belirterek, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz! Birlikte yazdık tarihi, birlikte kuracağız geleceği!” sözleriyle konuşmasını tamamladı.