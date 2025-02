Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, “Sınırlarımız içinde ve ötesinde millî güvenliğimize tehdit oluşturan tüm yapılarla mücadelemizi, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yüzünü kara çıkartmayacak bir şekilde sürdüreceğiz. Elbette çok farklı cephelerde bu mücadeleleri verirken tüm kadrolarımızla bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi’nde düzenlenen AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi’ne katılarak bir konuşma yaptı.

Kuruluşundan bugüne AK Parti çatısı altında yol yürüyen partilileri de selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrenin partisine, ülkeye, millete ve İstanbul'a hayırlı olmasını temenni etti.

İstanbul teşkilatında bugüne kadar görev yapanlara şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre vesilesiyle İstanbul teşkilatında bayrak değişimi yaşandığını söyledi.

Dört yıldır AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Osman Nuri Kabaktepe'ye teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Osman Nuri kardeşimle birlikte farklı kademelerde görev yapmış yol ve dava arkadaşlarımıza da takdir ve tebriklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında kendisine tezahüratta bulunarak destek veren gençlere, "Gençler unutmayın, 2028'den sonra yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz" diye seslendi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı vazifesini üstlenecek Abdullah Özdemir'e üstün hizmet, gayret ve başarı niyaz eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Abdullah Özdemir, tabiri caizse çekirdekten yetişmiş, Bağcılar ilçe gençlik kollarından başlayarak il teşkilatımızın ve partimizin çeşitli birimlerinde görev almış, örnek çalışmalarıyla göz doldurmuş bir kardeşimizdir. Yaklaşık üç yıldır sürdürdüğü Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinde de ilçemize ve İstanbul'umuza önemli hizmetleri olmuştur. Abdullah kardeşimizin Osman Nuri kardeşimizden devralacağı emanete hakkıyla sahip çıkacağına, partimizi inşallah her alanda daha da yüksek seviyelere taşıyacağına yürekten imanım var. Kendisini ve ekibini şimdiden tebrik ediyorum" dedi.

Hayatını kaybeden partilileri de rahmetle, şükranla yâd eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada şu hususu büyük bir gururla tekraren ifade etmek isterim. Unutmayın, AK Parti bir erdemliler hareketidir, ana kucağıdır, baba ocağıdır. Vatan için aşkla çarpan kalplerin buluşma noktasıdır. Bu kutlu hareketin her bir mensubu, partimiz ve ülkemiz için ter döken her bir yol arkadaşımız adını tarihe şimdiden yazdırmıştır. 81 ilimizin yanı sıra gönül ve kültür coğrafyamızda, dünyanın farklı köşelerinde bu harekete destek veren, kendi kaderini AK Parti'nin ve Türkiye'nin kaderiyle birleştiren her bir kardeşimiz bizim için değerlidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda bulunan her bir kardeşinin bu hareketin hikâyesinde silinmez bir yere sahip olduğunu özellikle vurgulamak istediğini belirtti.

Görevleri ne olursa olsun hepsinin kökü mazide, gözü atide olan kutlu bir davanın neferi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tayyip Erdoğan olarak, genel başkan sıfatımdan ziyade bu hareketin bir neferi olmanın heyecanını her zaman kalbimin derinliklerinde hissettim. Bu davanın bir mensubu, sizlerin yol ve mücadele arkadaşı olmaktan her zaman şeref duydum. Son nefesime kadar da AK Parti'nin millete, memlekete ve insanlığa hizmet mücadelesinde yer almanın haklı gururunu yaşayacağım. Sevdanız için teşekkür ediyorum. Coşkunuz için, heyecanınız için, bu ihtişamlı birlik ve dayanışma tablosu için her birinize kalpten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: 14 Ağustos 2001'de partimizi nasıl kurduysak, 3 Kasım 2002'de milletimizin oyu ve duasıyla nasıl yola çıktıysak, vesayet odaklarını, kirli yapıları, karanlık planları nasıl yıktıysak, kapatma davalarını, muhtıraları, gece yarısı bildirilerini, milletin iradesini hedef alan alçak saldırıları nasıl püskürttüysek, engelleri, yasakları, kısıtlamaları nasıl ortadan kaldırdıysak, Allah'ın izniyle çok daha fazlasını yine birlikte başaracağız. Unutmayın gençler, 27 Nisan'da, 7 Şubat MİT krizinde, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimlerinde ekmeğini yedikleri bu devlete ihanet edenlerin yakasına nasıl yapıştıysak, gariplerin, mazlumların, mağdurların, dışlananların, hor görülenlerin sesini hem ülkemizde hem de dünyada nasıl duyurduysak, tam 22,5 yıldır Türkiye'yi başarıdan başarıya nasıl koşturduysak..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolda gelirken İstanbul'un konutlarla donatıldığına ilişkin billboardlarda yazı gördüğünü belirterek, "Bizim 23 yılda yapamadığımızı onlar beş yılda yapmışlar. Böyle bir şey gördünüz mü? Var mı bu tür konutlar? Ey Ekrem (İmamoğlu) Efendi, sen bunları delillendir, ispat et, bak bakalım Erdoğan ne yapıyor? Bizim icraatımızın ulaştığı yerlere senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem" diye konuştu.

Şimdi aynı azim ve kararlılıkla, aynı hizmet aşkıyla çalışarak ülkeyi, bölgesinde ve dünyada çok daha yüksek seviyelere getireceklerine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti ve Cumhur İttifakı, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz. Bu vesileyle Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, şahsım ve partim adına 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyor, kendisine yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum. Sağlık durumu iyi olan Sayın Bahçeli'nin nekahet dönemini inşallah bir an önce tamamlayarak Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet mücadelesini eskisinden daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğine inanıyorum. Nitekim bugün yaptığım ikili telefon görüşmesinde de durumunun gayet iyi olduğunu kendinden dinleme fırsatını buldum" dedi.

"HİZMET ÜRETMEKTEN BİR AN OLSUN GERİ DURMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete hizmet yolunda parolalarının belli olduğunu dile getirerek "Son 23,5 yıldır olduğu gibi yine 'Ben değil, biz.' diyeceğiz. Aramıza nifak tohumları ekmeye kalkanların oyunlarına gelmeyecek, pusuda bekleyen fitne tüccarlarına ümit kırıntısı dahi vermeyeceğiz. Hep söylediğim gibi biz çıkar birliği değil, dava arkadaşlığı, kader ortaklığı yapmış, birbirine kardeşçe kenetlenmiş bir kadroyuz. Hepimiz bulunduğumuz görevlere sadece ve sadece millete hizmet etmek için, aziz milletimize layıkıyla hizmetkârlık yapmak için geldik. Biz, bu millete efendi olmaya değil hizmetkâr olmaya geldik. Millet bizi buralarda tuttuğu müddetçe de kimin ne dediğine bakmadan hizmet üretmekten bir an olsun geri durmayacağız." ifadelerini kullandı.

İnançlarında küfre açılan bir kapı olarak görülen yeis tuzağına asla düşmeyeceklerini, işlerine ve hedeflerine odaklanacaklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hamuru kardeşlik mayasıyla yoğrulmuş bu toprakları birbirine daha sıkı bağlarla kenetlemeyi sürdüreceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak iç cephemizi sağlamlaştıracak, 85 milyonun hayallerini gerçeğe dönüştürmenin gayretinde olacağız. Sınırlarımız içinde ve ötesinde millî güvenliğimize tehdit oluşturan tüm yapılarla mücadelemizi, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yüzünü kara çıkartmayacak bir şekilde sürdüreceğiz. Elbette çok farklı cephelerde bu mücadeleleri verirken tüm kadrolarımızla bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Karşımda işte böyle kenetlenmiş yürekler görüyorum. Şahsıma, sizler gibi alnı yüreği ak, vefalı, cesur, gayretli yol arkadaşlarıyla yürümeyi nasip ettiği için Rabbime hamdediyorum. Mevla yar ve yardımcımız olsun. Yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün 53 bin 737 canın yitirildiği 6 Şubat depremlerinin ikinci seneidevriyesi olduğunu anımsattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir oluruz" şiarıyla düzenledikleri anma programlarıyla asrın felaketinde hayatını kaybedenleri bir kez daha rahmetle yâd ettiklerini dile getirdi. Bu amaçla Adıyaman'da olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değil üzerinden iki yıl, iki asır geçse dahi böylesi büyük bir afeti unutmak mümkün değil. Bilhassa yakınlarını, sevdiklerini, anne-baba ve çocuklarını toprağa veren vatandaşlarımızın acısının hâlen taze olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Rabbim kederli ailelerimize sabrı cemil ihsan eylesin" dedi.

Her zaman olduğu gibi depremin yıl dönümünde de afetzedeleri yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar, milletvekilleri, partisinin genel merkez, merkez yürütme ve merkez karar yönetim kurulu üyeleriyle deprem bölgesindeki şehirleri ziyaret ettiklerini söyledi.

Anma programı vesilesiyle kendisinin de Adıyaman'a gittiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada hem Adıyamanlılarla kucaklaştıklarını hem depremzedelere yeni yuvalarının anahtarlarını teslim ettiklerini hem de bazı hayırseverlere plaketlerini takdim ettiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dağ ne kadar yüce olsa yol üstünden geçer" gerçeğine deprem bölgesinde tekrar şahitlik ettiklerini dile getirerek şu bilgileri verdi: "Konutlarıyla, altyapı projeleriyle, sosyal donatı alanlarıyla, hastaneleriyle, okullarıyla, iş yerleriyle şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Son iki yılda depremin yol açtığı kayıp ve zararın telafisi ile afet risklerinin azaltılması için 2,6 trilyon liralık kaynak kullandık. Şimdiye kadar 201 bin 580 konut ve iş yerinin kurasını çektik, anahtarlarını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Yerinde dönüşüm projemizde 38 bin 202 adet bağımsız bölümün yapımına başlandı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendileri yıkıntılarla uğraşırken muhalefetten birilerinin "Hükûmet bu enkazın altında kalır" dediğini hatırlatarak, şöyle devam etti: "Yine o günlerde bu yükün altında ezilmemiz için ellerini ovuşturanlar, milletin yürek yangınından siyasi rant devşirmeye çalışanlar vardı. Haritada yerini dahi bilmedikleri ülkeleri Türkiye'ye örnek gösterecek kadar akıllarını ve vicdanlarını hırslarına esir edenler olmuştu. Vatandaşın umudunu kırmak, bizim de irademizi örselemek için her şeyi denediler. 'Yapamazsınız' dediler. 'Siz bu inşaatları bitiremezsiniz' dediler. Daha bir sürü akıl, insaf ve ahlak dışı iddiayla karşımıza dikildiler. Peki, biz ne yaptık? Tökezlememizi bekleyenlerin heveslerini kursaklarında bıraktık. 'Yapamazsınız' diyenlere cevabımızı sadece sözle değil aynı zamanda teslim ettiğimiz 201 bini aşkın konutla verdik. Siyasetteki kadrolu hizmetsizler korosunu, iki yılda inşa ettiğimiz yollarla, hastanelerle, okullarla, üretim tesisleriyle hayal kırıklığına uğrattık."

"YILBAŞINA KADAR 453 BİN KONUT VE İŞ YERİNİN İNŞASINI TAMAMLAYACAĞIZ"

Henüz her şeyin bitmediğini, daha yapacak çok işleri, teslim etmeleri gereken birçok konut olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz de zaten ilk günden beri mesuliyetimizin bilinciyle hareket ediyoruz. Konutların yüzde 45'ini teslim ettik. Kalan 252 bin konut ve iş yerimizi de hızlıca bitirmenin gayretindeyiz. Yılbaşına kadar 453 bin konut ve iş yerinin inşasını tamamlayacağız. Söz verdik, ahdettik. Allah'ın izniyle milletimize mahcup olmayacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete eleştirilerini sürdürerek, "Daha artçı sarsıntılar devam ederken ortalığı velveleye verip de iki yıldır ortalıkta görünmeyen deprem turistlerine bugün bir çift sözüm var. Asrın felaketinde asrın vicdansızlığını sergilediniz. Sırf oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimize hakaret ettiniz. Şimdi geriye dönüp bakınca hiç mi kendinizden utanmıyorsunuz. En zor, en acılı günlerinde bu millete yaptığınız kötülüklerden dolayı hiç mi vicdan azabı duymuyorsunuz? İktidara muhalefet etmekle devletinize ve milletinize düşmanlık etmenin arasındaki devasa ayrımın farkına acaba ne zaman varacaksınız?" sorularını yöneltti.

“SİYASET YAPMAKLA POLEMİK YAPMAYI AYNI ŞEY ZANNEDİYORLAR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir çift sözünün de bol bol vaat dağıtıp sırra kadem basanlara olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Hani bedava ev yapıyordunuz. Hani her şeyi ücretsiz sağlıyordunuz. Ne oldu? Niçin sözlerinizin arkasında duramadınız. Her mikrofon uzatıldığında kolayına kaçıyor, hükûmeti, devleti, AK Parti'yi acımasızca eleştiriyorsunuz. Bizi eleştireceğinize, bizim yaptıklarımızı kötüleyeceğinize belediyeler eliyle yapsaydınız ya. Şu anda yönetimi sizde olan belediyelerde ne yapıyorsunuz? Bedava evleri, bedava konutları, bedava iş yerlerini unuttunuz mu? Niçin yapamıyorsunuz? Elinizi tutan mı oldu? Sizi engelleyen mi oldu? Neden yapmadığınızı çıkın millete ve depremzedelerimize lütfen açıklayın."

Muhalefetin bu soruların hiçbirine tatmin edici cevap veremeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar siyaset yapmakla polemik yapmayı aynı şey zannediyorlar. Unutmayın, her tırtıldan kelebek olmaz. Maalesef bunların kozasından da ülkeye ve millete hizmet eden siyasetçi çıkmıyor. Dikkat edin her vaatleri gibi deprem bölgesiyle ilgili verdikleri sözler de seçim sonrasında unutuldu gitti" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu işleri az çok bilen herkesin Türkiye'nin deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmalardan hayranlıkla ve takdirle bahsettiğinin altını çizerek, "Gerek ülkemize gelen misafirlerimizin gerek yurt dışına gittiğimizde muhataplarımızın 'Biz 100 bin, 200 bin konut yaptık' deyince hayretlerini gizleyemediklerini defalarca gördük ve görüyoruz. Ama bakıyorsunuz ülkemizin ana muhalefet partisi deprem meselesinde bile polemik yapıyor. Karalama, kötüleme peşinde koşuyor" diye konuştu.

Eskiden hem iş yapmayıp hem de yapılan işe çamur atanlar için büyüklerin "Dinime dahleden bari müselman olsa" dediklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana muhalefetin ahvali de tam olarak böyle. İnşaat çalışmalarımıza laf ediyorlar ama depreme dair, depreme hazırlığa dair ne bir projeleri ne de elle tutulur bir icraatları var. İnşa etmek deyince de akıllarına ev, yol, köprü, hastane, okul değil, balya balya dizilen para kuleleri geliyor. Şişirilmiş konser faturalarıyla belediyeleri yağmalamayı kâr sanıyorlar."

“İSTANBUL DÂHİL, BÜYÜKŞEHİRLERİMİZ DÖKÜLÜYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Eli kanlı, sicili bozuk, halk düşmanı radikal sol örgütlerin sloganlarıyla adliye önlerinde polise saldırmak neredeyse rutinleri hâline geldi. Devletin yargısıyla, devletin hâkim ve savcısıyla uğraştıkları kadar, kendi bünyelerini saran yolsuzlukla, kayırmacılıkla, hırsızlıkla uğraşmıyorlar. Parti içi iktidar kavgası gözlerini kör etmiş durumda. Siyasi ikballeri için dün uğruna gözyaşı döktüklerinin bugün sırtına hançer saplamaktan dahi çekinmiyorlar. Yıllarca 'Gandi Kemal' diyerek omuzlarında taşıdıkları şahsı bugün gık dese linç ediyorlar. Sağındaki ve solundakilerin arasında kalmaktan pestile dönmüş mevcut genel başkanın çaresizliği ve öfkesiyse artık diline vuruyor. Millete hakaret edenlerle teşriki mesaisi arttıkça Sayın Özel'in de söylemi değişmeye, Türk siyasetine yakışmayan bir üsluba evrilmeye başladı. 'Hata ettik, partimiz içindeki Gezici vandalların tezgâhına geldik' diyerek erdemli bir tavır sergilemek yerine bağırarak, çağırarak, önüne gelene hakaret ederek suç bastırmaya çalışıyor. Hizmeti, eseri, yatırımı, milletin derdine derman olacak gayreti arasan da zaten bulamıyorsun."

CHP'nin yönettiği belediyelerde fetret döneminin yerini çöküş dönemine bıraktığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trafikten toplu ulaşıma, temel belediyecilik hizmetlerinden çevreye kadar, İstanbul dâhil, büyükşehirlerimiz sapır sapır dökülüyor. Artık İstanbul'da yanan otobüslerden geçilmiyor. İş öyle bir yere vardı ki kendi televizyon kanallarındaki ekran yüzlerini dahi isyan noktasına getirdiler. Kokudan, bozuk yollardan, kazalardan, yanan otobüslerden, depreme dair tedbirsizlikten artık onlar bile rahatsız olmaya başladılar. Neydi daha öncekiler? Çöp, çukur, çamur. Aynı hâle gelmedi mi İstanbul? Geldi. Bundan da daha farklısını beklemeyin. Zaman geçtikçe, unutmayın makyaj döküldükçe bu tepkiler daha da artacaktır. İş üretenlerle polemik üretenlerin farkı zamanla daha net görülecektir." diye konuştu.

İSTANBUL'DAKİ KAMU YATIRIMLARI

İstanbul'a hizmet etmeyi görevleri ve asli sorumlulukları olarak bildiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir semtini bile sevmenin bir ömre bedel olduğu İstanbul'a layık olabilmek için canla başla çalıştıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yaptıkları yatırımlara değinerek, "İstanbul'a son 22 yılda güncel rakamlarla toplamda ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz, 3 trilyon 850 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Adalette 34 milyar lira, eğitimde 234 milyar lira, gençlik ve sporda 53 milyar lira, sosyal yardımlarda 372 milyar lira, sağlıkta 141 milyar lira, çevre ve şehircilikte 584 milyar lira, ulaştırmada 1 trilyon 393 milyar lira, tarım ve ormanda hibe destekleri dâhil 85 milyar lira, sanayi ve teknolojide teşviklerle birlikte 154 milyar lira, enerjide, kamu ve özel toplam 431 milyar lira, kültür ve turizmde 67 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 300 milyar lira yatırım yaptık" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da devlet ve vakıf olarak toplamda 37 yeni üniversite kurduklarını, kente farklı branşlarda toplam 192 adet spor tesisi kazandırdıklarını kaydetti.

Konuşmasında, kongrenin yapıldığı Basketbol Gelişim Merkezi'ne işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, arkadaşlarıyla Ankara'da yaptıkları basketbol müsabakasının birini de burada yapacaklarını söyledi.

İstanbul'da toplamda 19 bin 761 yataklı 77 hastane ve ek binalar dâhil 183 sağlık tesisi inşa ettiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "250 yataklı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanemizi kısa bir süre içerisinde hizmete açacağız. 4 bin 50 yataklı Sancaktepe Şehir Hastanemizin, 500 yataklı Beykoz Devlet Hastanemizin, 300 yataklı Bayrampaşa Devlet Hastanemizin, 300 yataklı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanemizin ve 200 yataklı Avcılar Devlet Hastanemizin inşaatları devam ediyor. Bin 765 yataklı Süreyyapaşa Şehir Hastanemizin, bin 200 yataklı Fatih Sultan Mehmet Şehir Hastanemizin, 567 yataklı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanemizin projeleri tamamlandı. Yapım ihaleleri bu yıl içerisinde gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARIMIZ HIZLA DEVAM EDİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ ve iştirakleri vasıtasıyla İstanbul'da 260 bin konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini aktararak, şöyle devam etti: "24 bin konutun yapımı sürüyor. 7,5 milyon riskli bağımsız bölümün olduğu İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yaklaşık 40 bini Çevre Bakanlığımız kanalıyla, 871 bini özel sektör eliyle, toplamda 911 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. 193 bin bağımsız bölümün de dönüşümü devam ediyor. İstanbul'da yaklaşık 19 milyon metrekare büyüklüğünde 54 millet bahçesi projemiz var. Bunlardan toplamda 5,5 milyon metrekare büyüklüğündeki 34 millet bahçesinin yapımını tamamladık. Toplamda 9,5 milyon metrekare büyüklüğündeki dokuz millet bahçesinin inşası, 12 millet bahçesinin ise proje ve yer seçimi devam ediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrasya Tüneli'nin açıldığı günden bu yana 153 milyon araca hizmet verdiğini vurgulayarak, "Avrasya Tüneli'yle, 207 milyon aracın kullandığı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü hizmete aldık. İstanbul-İzmir Otoyolu'nu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Odayeri-Paşaköy, Kurtköy-Akyazı ve Kınalı-Odayeri kesimlerini tamamlayıp hizmete sunduk. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş-Başakşehir kesiminin yapımı süratle devam ediyor. TEM Otoyolu'nda trafiğin rahatlamasını temin edecek, Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi ile Olimpiyat Stadı'na ulaşımı kolaylaştıracağız. Hadımköy, Deliklikaya, İkitelli Sanayi ve Organize Sanayi bölgelerini de birbirlerine bağlıyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer-Kilyos Tüneli ve bağlantı yolu projesinin devam ettiğini belirtti.

İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donattıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Marmaray ile bugüne kadar yaklaşık 1 milyar 271 milyon yolcu taşıdık. Bay Ekrem, laf ola beri gele yok. Verdiğim rakamlara dikkat et, ondan sonra da kendine gel" ifadesini kullandı.

“ANKARA-İSTANBUL SÜPER HIZLI TREN HATTI PROJESİNİ GÜNDEME ALDIK”

Hizmete sundukları metro hattı uzunluğunun 162 kilometreye ulaştığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Halkalı-İstanbul Havalimanı hattımızın 17,5 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimiyle 4,53 kilometre uzunluğundaki Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı metrosunun da yapımına devam ediyoruz. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projemizin yapım çalışmaları da sürüyor. İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattımızdan sonra tamamen yeni bir hat olacak Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesini gündeme aldık. Toplam uzunluğu 344 kilometre olacak süper hızlı tren hattımız, saatte 350 kilometre hıza çıkarak seyahat süresini 80 dakikaya indirecek" diye konuştu.

2018 yılında hizmete alınan İstanbul Havalimanı'nın, Türkiye'yi küresel havacılıkta zirveye taşıdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "'Uçak inmez' dedikleri havalimanımızda 2024 yılında toplam 517 bin uçak trafiği gerçekleşti. 80 milyon yolcuya hizmet verildi. 2023 yılı sonunda Sabiha Gökçen Havalimanımızın hizmet kapasitesini ikiye katlayan ikinci pistin açılışını yaptık. Havalimanımızın yolcu trafiği 2024 yılında 41 milyon 482 bini geçti. Tersane İstanbul projesini hayata geçirdik. Proje kapsamında, sahil şeridinde yürüyüş ve bisiklet parkurları, sosyal aktivite alanları, bin kişilik cami, kütüphane, oteller, yetmişer yatlık iki yat limanı ve su sporları alanları oluşturuyoruz. Yenikapı Kruvaziyer Limanı Etüt Projesi'nin ÇED ve imar planı onay süreci devam ediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'ni hizmete sunduklarını, yeni Atatürk Kültür Merkezi binasını inşa ettiklerini, Rami Kışlası'nı muhteşem bir kültür merkezine dönüştürdüklerini anımsattı.

İstanbul'a altı endüstri bölgesi, 18 teknopark, 427 araştırma-geliştirme merkezi ile 148 tasarım merkezi kurduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Verdiğimiz teşviklerle tamamlanan 8 bin 235 özel sektör projesinde, yaklaşık 2 trilyon lira yatırım gerçekleşti. Ayrıca 384 bin kişilik istihdam sağladık. Daha nice yatırımı, eseri, projeyi ve hizmeti Fatih'in emaneti olan bu şehre ve İstanbullu kardeşlerimize kazandırdık" dedi.

İstanbul'la birlikte 81. il kongrelerini gerçekleştirdiklerini ve artık bu süreci nihayete erdirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünden itibaren 23 Şubat'ta yapacakları büyük kongreye hazırlanacaklarını bildirdi.

İl ve ilçe kongrelerine kabine üyelerinin, genel başkan yardımcılarının, merkez karar yönetim kurulu üyelerinin ve milletvekillerinin iştirak ettiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin de 29 il kongresine bizzat katıldığını, teşkilatlarla kucaklaşarak hasret giderdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunu büyük bir memnuniyetle söylemek arzusundayım. Kongrelerimiz AK Parti'ye yakışır bir şekilde gerçekleşmiş, hareketimiz bu zorlu maratondan hamdolsun güçlenerek çıkmıştır. Makam kavgasına, koltuk ve ikbal kavgasına tevessül etmeden tüm kongrelerimizde dayanışmayı yücelttik, kardeşliği pekiştirdik" ifadelerini kullandı.

Kongre sürecinde başından itibaren gece-gündüz demeden koşturan her kademedeki partililere şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm il ve ilçe kongrelerinin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Göreve yeni başlayanlara başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayrağı devredenlere emek ve gayretleri için teşekkür ederek, ahirete intikal eden tüm partililere de rahmet diledi.