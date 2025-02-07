İstanbul'da partisinin İl Olağan Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenerek, "Bizim icraatımızın ulaştığı yerlere senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem!" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 8'inci Olağan İl Kongresi’nde önemli mesajlar verdi.

İstanbul'a son 22 yılda güncel rakamlarla toplamda 3 trilyon 850 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptıklarını anlatan Erdoğan, 7,5 milyon riskli bağımsız bölümün olduğu İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ettiğini söyledi.

"EY EKREM EFENDİ..."

Konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Erkem İmamoğlu'nu hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelirken bilboardlarda bir şeyler gördüm İstanbul'u konutlarla donatmışlar, bizim 23 yılda yapamadığımızı onlar 5 yılda yapmışlar! Böyle bir şey gördünüz mü? Ey Ekrem efendi, sen bunları delillendir ispat et, bak bakalım Erdoğan ne yapıyor? Bizim icraatımızın ulaştığı yerlere senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem!" dedi.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1887864150170153336

Millî güvenliğimize tehdit oluşturan tüm yapılarla mücadeleyi, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yüzünü kara çıkartmayacak şekilde sürdüreceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesiyle ilgili çalışmalardan da bahsetti.

Şimdiye kadar 201 bin 580 konut ve iş yerinin kurasını çektik, anahtarlarını hak sahipleri vatandaşlarımıza teslim ettiklerini belirten Erdoğan, kalan 252 bin konutla iş yerimizi de hızlıca bitirmenin gayretindeyiz. Yılbaşına kadar 453 bin konut ve iş yerinin inşasını tamamlayacaklarını söyledi.