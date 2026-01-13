Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi arasında tıp fakültesi öğrencilerinin belediye bünyesinde saha tecrübesi kazanması, gençlerin mesleki gelişimine destek olunması ve kentin sağlık kalitesinin artırılması amacıyla iş birliği protokol imzalandı.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın daha yaşanabilir bir kent olması amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, diğer kurumlarla olan iş birliklerine her geçen gün yenisini ekliyor. Bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Yapılan protokolle, tıp fakültesi öğrencileri eğitim süreçlerini saha tecrübesiyle güçlendirecek.

İmza töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, halk sağlığı noktasındaki sorunları en aza indirmek için diğer kurumlarla ortak projeler geliştirmeye büyük önem verdiklerini söyledi. Üniversitelerde yapılan çalışmaları önemsediklerini anlatan Başkan Mustafa Bozbey, üniversitelerle işbirliklerini de sürekli geliştirdiklerini ifade etti. Üniversitelerin yaptıkları ve yapacakları araştırmalarla insan hayatına büyük katkılar sunacağına inandığını belirten Başkan Mustafa Bozbey, imzalanan protokolün öğrencilere ve topluma fayda sağlamasını temenni etti.

Bursa Uludağ Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ise, iki kurum arasındaki iş birliğinin kente ve tıp fakültesi öğrencilerine büyük katkı sunacağını belirterek hayırlı olmasını diledi.