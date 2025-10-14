Engelli Memur-Sen Kocaeli İl Başkanı Furkan Uğur Eşitti, 22 ilde 2 bin 56 engelli çalışanla yaptığı araştırmayı sundu. Erişilebilirlik, mobbing ve fırsat eşitsizliklerin ortaya konulduğu raporla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Eşitti, istihdamda nitelik vurgusu yaparken, yapısal değişiklik çağrısında bulundu.

KOCAELİ (İGFA) - Engelli Memur-Sen Kocaeli İl Başkanı Furkan Uğur Eşitti, Memur-Sen Genel Merkezi ve Engelli Memur-Sen iş birliğiyle hazırlanan 'Kamuda Çalışan Engelli Bireylere Yönelik Çalışma Hayatı Araştırması' raporunu kamuoyuna sundu.

Türkiye genelinde 22 ilde 2 bin 56 engelli kamu çalışanının katıldığı kapsamlı çalışma, erişilebilirlik, mobbing ve fırsat eşitsizliklerini ortaya koydu.

'Engelli bireyler kamunun vicdanıdır; istihdamda sayı değil, nitelik istiyoruz' diyen Eşitti, rapora göre, engelli kamu çalışanlarının yüzde 60,7'si Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yaptığını, katılımcıların yüzde 32,3'ü iş yerinde engelinden dolayı zorlandığını belirtti. Eşitti, 'Görme engelliler için düzenlemeler yüzde 64,1, işitme engelliler için yüzde 73,3 oranında yetersiz. Türk İşaret Dili (TİD) eğitimi kurumların yüzde 76,1'inde verilmiyor. Yöneticilerden mobbing gördüğünü söyleyenlerin oranı yüzde 29,3, ihtiyaç duydukları yazılım ve donanımın sağlanmadığı yüzde 87,9. Katılımcıların yüzde 63,9'u 5378 Sayılı Kanun ve EKPSS'yi sadece 'kısmen biliyor' diye konuştu.

Eşitti, raporu 'engelli çalışanların sesi ve yöneticiler için vicdan aynası' olarak nitelendirdi.

Söz konusu raporun bir bitiş değil, başlangıç olduğunun altını çizen Furkan Uğur Eşitti, 'Engelleri birlikte aşacağız; çünkü biz vazgeçmeyenlerin, üretenlerin ve mücadele edenlerin temsilcisiyiz.' dedi.

Raporun Kocaeli'deki tüm kamu kurumlarına bizzat takdim edileceğini belirten Eşitti, Memur-Sen Kocaeli İl Başkanı Şahin Yaşlı ile konuyu ülke gündemine taşıyacaklarını söyledi. Eşitti, 'Verileri sahada konuşacağız. Yapısal değişikliklerle engelli çalışanların potansiyelini ortaya çıkaracağız.' dedi.