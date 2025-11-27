Edirne Enez'de düzenlenen balık çorbası yarışması, yöresel lezzetlerin yeniden canlandırılması ve coğrafi işaret sürecine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Süleyman BEZBAŞ / EDİRNE(İGFA) - Edirne Enez'de 'Balık Çorbası' yarışması yapıldı. Eski Öğretmen Evi Salonu'nda yapılan yarışmaya 6 yarışmacı katıldı. Yarışmada, jüri üyeleri Diyetisyen Öğretmenler Fatma Köseler, Ayşenur Alkın, ile deneyimli aşçı Mehmet Koca sunulan çorbaları sunum, anlatım ve hijyen, tat, lezzet, koku nitelikleriyle değerlendirerek sonuçları açıkladılar.

Buna göre Selma Yılmaz birinci, Yadigar Altıntaş ikinci, Nuran Özcan üçüncü olarak derecelendirildiler.

6 yarışmacının katıldığı yarışma sırasında yapılan bilgilendirmeler ve sonuçta dağıtılan Katılım Sertifikaları ile etkinlik sona erdi. Kalan çorbalar konuklar tarafından paylaşıldı. Celil Kurter'in özel olarak çokça yaptığı çorbası yarışma sonrasında YUDUM Restoran'ta katılanlara ikram edildi.

Kartopu Derneği Başkanı Hasan Akkuş ve Sahil Derneği başkanı Ulaş Demiray bu etkinliğe destek veren ve salonu tahsis eden Kaymakam Merve Ayık'a, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Aydemir'e, salonun hazırlanması ve her konuda sonuna kadar etkinliğe sahip çıkan SYDV Müdürü Özlem Esengin'e, jüri üyelerine, yarışmacılara, katılıp katkı verenlere çok teşekkür ettiler. Bu yarışmanın coğrafi işaret yolculuğunda ilk adım olduğu gibi Enez'in unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerinin yeniden canlandırılması için bir ilk adım olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladılar.