İSTANBUL (İGFA) -İstanbul Bakırköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki market, fırın ve yiyecek içecek işletmelerinde hijyen, ruhsat ve fiyat etiketlerine yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirerek vatandaşın sağlığını, güvenliğini ve ekonomik haklarını korumak için çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Bakırköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe sınırlarında bulunan market, fırın ve yiyecek içecek işletmelerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı.

Özellikle son dönemde kamuoyunda yiyecek içecek işletmeleri konusunda artan hassasiyet nedeniyle ekiplerin denetim programları daha kapsamlı hale getirildi.

Gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, ruhsat uygunluğu ve fiyat etiketleri detaylı şekilde inceleniyor. Zabıta ekipleri, işletmelerin mutfaklarına ve üretimhanelerine girerek titiz bir çalışma yürütüyor.

Özellikle et, balık, süt ve süt ürünleri gibi hassas gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri tek tek kontrol ediliyor. Kurallara aykırı durumlarda ise işletme yetkilileri uyarılarak gerekli yasal işlemler başlatılıyor.

Bakırköy Zabıtası, vatandaşların sağlığını, cebini ve güvenliğini korumaya yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.