Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile hububat ve bakliyat ithalatında tarife kontenjanları güncellendi. Arpa ve mısır ithalatında tarife kontenjanları 1 milyon tona yükseltildi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, gıda fiyatlarındaki dalgalanmayı önlemek ve tedarik zincirini güçlendirmek amacıyla ithalatı kolaylaştırıyor.

Söz konusu kararla tarife kontenjanları güncellendi.

Buna göre, arpa ve mısır ithalatında tarife kontenjanları 700 bin tondan 1 milyon tona yükseltildi.