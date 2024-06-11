Cumhuriyet Halk Partisi Keşan Kadın Kolları seçimi gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR/ EDİRNE (İGFA) - CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Keşan İlçe Kadın Kolları Başkanlığı seçimi 10 Haziran 2024 Pazartesi günü gerçekleştirildi. Yapılan seçimde Kadın Kolu Başkanı Emine Gegeoğlu, güven tazeledi. Seçime CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, CHP Edirne İl Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Gegeoğlu, İl Yönetim Kurulu Üyesi Ülkü Tanman, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bilgin Atlı, Keşan Belediye Meclisi Üyesi Hüseyin Yavaş, Keşan Belediye Meclisi kadın üyeleri Figen Kanar Kayseri, Işıl Irmak Erel, Çiğdem Çeliktuğ Öztürk, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, kadın üyeler katıldı.

CHP Keşan İlçe Lokalinde saat 12.30 sıralarında başlayan seçimden önce CHP Edirne İl Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ve CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır birer konuşma yaptı.

ÇİĞDEM GEGEOĞLU: BU ÇİÇEK HEPİNİZİN EMEĞİ İÇİN

Yerel seçimde kadınların çok büyük bir emek verdiklerini dile getiren Çiğdem Gegeoğlu, şunları söyledi: “2019 yılında boynumuz bükülmüştü. Nedenlerini, niçinlerini geçtik. Çok şükür ki Keşan Belediyesinden inen bayrağımızı çok uzatmadan bir sonraki seçimde sizlerin de emeğiniz ve çabasıyla ilçe başkanımız, bütün örgütümüzle hep birlikte gösterdiği emekle tekrar geri aldık. Ben çiçeği başkanıma veriyorum ama bu çiçek hepinizin emeği için hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah da bir daha o bayrağı oradan hiç indirmeyelim. Önümüzde de bir seçim var. Önümüzdeki seçimde de inşallah iktidar olacağız. O broşürleri, yukarı çık aşağı in, kimi gülerek açar kapıyı kimi tersleyerek açar, başka bir psikolojisi vardır bu işin, kapıyı çalan bilir. O yüzden ne kadar kıymetli bir iş yaptığınızı biliyorum.”

ANIL ÇAKIR: BU DAHA BAŞLANGIÇ MÜCADELEYE DEVAM

Kadın olmadan kazanılmadığını hatırlatan İlçe Başkanı Anıl Çakır, şu ifadeleri kullandı: “Hepiniz hoş geldiniz. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Gururla sizleri burada karşıladık, başkanım burada ifade etti. 2019 yılında çok büyük bir üzüntü yaşamıştık. Ama çok inanmış bir ekip ve kadroyla yola çıktık. Her biriniz aslında gizli kahramanlarsınız. Bizler hep ön plandaydık Mehmet (Özcan) başkanımla beraber, sizler kamera arkasında çok büyük işler başardınız. İktidar partisine karşı büyük bir mücadele verdik. Biz burada Mehmet Başkanımın fotoğrafını asarken, onlar cumhurbaşkanının fotoğrafını astılar. Biz burada karınca kararınca mücadele ederken, onlar iktidarın, devletin bütün nimetlerini serdiler ama siz bize şunu öğrettiniz bu işler parayla pulla değil yürekle oluyormuş inanmışlıkla oluyormuş, bir avuç kadının zaferiydi bu, büyük bir mücadele verdiniz bu zafer, hepinizindir. İnanıyorum ki ilk genel seçimde de bunları göndereceğiz, Edirne’de 4-0 yapacağız. Burada yine en büyük pay sahibi sizler olacaksınız. Kadının içerisinde olmadığı hiçbir mücadeleyi düşünemiyorum. Kadın olmadan kazanılmıyor. Eşinizi bıraktınız, çocuğunuzu bıraktınız, rızkınızı bıraktınız, evinizi bıraktınız ama o bayrağı yerden aldık ve hep beraber göndere çektik bir daha indirmemek üzere, inanıyorum ki Türkiye’de çekeceğiz ve bundan sonraki cumhurbaşkanı Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı olacak. Sizler iktidar partisinin sahibi partinin üyesi olarak kapıları çalacaksınız ve bundan sonraki toplantıları daha da kalabalık bir şekilde gerçekleştireceğiz. Yüreğinde Atatürk sevgisi taşıyan, cumhuriyet sevgisi taşıyan hep söyledim zorlarına gitti, aslanlar gibi cumhuriyet kadınları var burada. Kadın kolu başkanımız Emine Gegeoğlu’nu tebrik ediyorum çok büyük bir mücadele verdi. Hep beraber mücadele verdiniz. Yine göreve talip oldu. Ona ve ekip arkadaşlarına hayırlı olmasını diliyorum. Başarılar diliyorum kendisine, yolu açık olsun. Sizlere de şükranlarımı sunuyorum. Bu daha başlangıç mücadeleye devam.”

Konuşmaların arından divan oluşturuldu. Divana Hatice Öcal, Şengül Özcan ve Figen Kanar Kayseri seçildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımız okundu. Ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka’nın mesajları okundu.

29.11 2023-2024 yılı dönemi çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi gerçekleştirildi.

29.11 2023-2024 yılı dönemi çalışma raporuaklandı (ibra edildi).

İlçe Kadın Kolu Başkanı, İlçe Kadın Kolu Yönetim Kurulu ve İl Kadın Kolu Kongre delegelerinin seçimine geçildi. Yapılan oylamada Cumhuriyet Halk Partisi Keşan Kadın Kolları Başkan

Emine Gegeoğlu, seçilerek güven tazeledi.

Yönetim Kurulu Asil ve Yedek ile il delegeleri şu şekilde oldu:

CHP Keşan İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu (Asil) Üyeleri ; Emine Atlı, Behiye Bilgin, Ayşe Berber, Nur Demir, Sevil Duyan, Gülten Gezer, Dilek Özden, Hamide Ulu, Hülye Uprak, Nihal Yücetürk

CHP Keşan İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu (Yedek) Üyeleri: Nevriye Barış, Nihal Demirci, Gülsen Eren, Lütfiye Gemici, Serpil Gezer, Oya Kanlı, Işık Kurt, Bengi Yavaş, Müjgan Yavuz, Sevim Demirkıran

CHP Keşan İlçe Kadın Kolları İl Delegeleri ; Emine Gegeoğlu, Şüngül Özcan, Nihal Yücetürk, Sevil Duyan, Emine Atlı, Hamide Ulu, Nihal Demirci, Hülya Uprak, Nevriye Barış, Ayşe Berber, Serpil Gezer, Nur Demir, Gülten Gezer, Işıl Kurt, Müjgan Yavuz, Lütfiye Gemici (Baba adı Adem), Dilek Özden, Gülswn Eren, Behiye Bilgin, Asya Kesen, Hatice Öcal, Esen Şentürk, Esna Özgül Hesna, Nasip Çakır, Ayşe Özcan, Bwengi Yavaş, Elif Şeker, Figen Kanar Kayseri, Irmak Erel Işık,Çiğdem Çeliktuğ Öztürk, Behice Özsy, Ayşe Kalfalar, Gülüzar Varma, Oya Kanlı, Esen Gürer, Kadriye Taşkıran, Heves Bayır Yıldız, Şenya Bayır, Neval Karaatlı, Gizem Şahinbaş, Mübeccel Çıkıkçı, Özlem Kanışkan, Tarife Gezer, Saniye Bayraktar, Nuriye Bağcı, Vasfiye Kılıç,Yüksel Vardar, Sevil Dermirkıran, Gülseven Bilgiç Filiz