Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Uludağ Şubesi Başkanı Kenan Pars, en düşük emekli maaşının 18 bin 939 TL'ye yükseltilmesini eleştirerek, emeklilerin dayanacak gücünün kalmadığını söyledi. Pars, 'Emekliye TÜİK zulmü yapılmamalı' çağrısında bulundu.

BURSA (İGFA) - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Uludağ Şubesi Başkanı Kenan Pars, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlarını değerlendirdi.

TÜED verilerine göre; Aralık 2025'te yıllık enflasyon yüzde 30,89 olarak açıklanırken, 6 aylık toplu sözleşme ve enflasyon farkı eklenmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı yüzde 12,19 oldu. Böylece en düşük emekli maaşı 2 bin 58 TL artışla 16 bin 881 TL'den 18 bin 939 TL'ye yükseldi.

Pars, yapılan artışın emeklinin geçim şartlarını karşılamaktan uzak olduğunu belirterek, 'Gerçek enflasyon sokakta, pazarda, markette açık şekilde görülüyor. TÜİK'in rakamlarıyla günlük yaşam arasındaki fark büyüktür. En düşük emekli maaşı mevcut hesaplama yöntemine göre artırılmaya devam ederse gelir dağılımı uçurumu daha da derinleşir. Emekliye adeta TÜİK zulmü yapılıyor. Artık emeklinin dayanacak gücü kalmadı' dedi.

'ENFLASYON KADAR ZAM, SIFIR ZAMDIR'

Pars, artış miktarını eleştirerek, 'Sadece 2 bin 58 TL'lik zam ile bir aylık kiranın bile karşılanması mümkün değil. En düşük emekli maaşı, yeni asgari ücretten 9 bin TL, açlık sınırından 11 bin TL, yoksulluk sınırından ise tam 79 bin TL aşağıda. Emekli, emekli olalı böyle zulüm görmedi' ifadelerini kullandı.

Hayat pahalılığına da dikkat çeken Pars, kiraların, temel gıda ve market ürünlerinin hızla zamlandığını söyledi. Emeklilerin aynı zamanda işsiz kalan çocuklarının ve torunlarının yükünü de omuzladığını belirten Başkan Pars, 'Emeklilerin dayanacak gücü kalmadı. Çarşı-pazara çıkamaz, marketlerin önünden geçemez hale geldiler' diye konuştu.

Şube Başkanı Kenan Pars, 2026'nın 'emekliler yılı' ilan edilmesini ve radikal önlemler alınmasını talep etti. Pars, 'En düşük emekli maaşı en azından asgari ücret seviyesine çıkarılmalı. Emeklilere seyyanen zam uygulanmalı, intibak düzenlemesi yapılmalı ve ek ödeme oranları yükseltilmelidir. Ayrıca sağlık hizmetlerinden kesilen katkı paylarından emekliler muaf tutulmalıdır' dedi.