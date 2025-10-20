Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, ikinci gününde uluslararası ilişkiler alanında önemli bir ismi ağırladı. Türkiye'nin emekli Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, 'Mümkün İhtimallerin En İyisi; Ortadoğu'da Barış' başlıklı söyleşide katılımcılarla bir araya geldi.

Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Yazar İsmail Kılıçarslan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen programda Türkiye'nin emekli Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, bölgesel dengeler, küresel güç politikaları ve Ortadoğu'da barış arayışlarını farklı perspektiflerden değerlendirdi. Yoğun ilginin olduğu söyleşide, Filistin meselesi ve uluslararası kamuoyunun çifte standartları dikkatle ele alındı.

'SOYKIRIM KAVRAMI SİYASİ ARAÇ HALİNE GETİRİLDİ'

Konuşmasında soykırım kavramının uluslararası arenada nasıl kullanıldığına değinen Mercan, 'Soykırım, hukukta ve tarihsel bellekte ciddi bir kavramdır. Fakat günümüzde zaman zaman siyasetin bir aracı haline getiriliyor. Ermeni iddiaları üzerinden Batı'da oluşturulan söylemlerde bunu açıkça görüyoruz. Buna karşın Yahudiler, Ermeni soykırımı ifadesinden özellikle kaçınırlar. Çünkü kendi trajedileriyle eşdeğer bir kavramın oluşmasını istemezler' dedi.

'FİLİSTİN'DEKİ ZULMÜ DÜNYAYA ANLATMAK İNSANİ SORUMLULUKTUR'

Filistin'de yaşananların insanlık suçu boyutuna ulaştığını belirten Mercan, uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi. 'İsrail'in Filistin'de uyguladığı baskı ve şiddet modern çağda gözler önünde cereyan ediyor. Bu zulmü dünyaya duyurmak yalnızca siyasi değil, insani bir sorumluluktur. Medya ve iletişim kanallarını etkin kullanarak bu gerçeği her platformda dile getirmeliyiz' ifadelerini kullandı.

Kitap Fuarı'nın kültürel bir etkinliğin ötesine geçerek düşünsel tartışmalara zemin hazırladığını vurgulayan Mercan, gençlere ve katılımcılara barışın sadece diplomasi değil, toplumsal bilinçle de inşa edileceği mesajını verdi.