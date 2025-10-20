KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, altyapı imar ve sosyal belediyecilik gibi önemli alanlarda hizmetlerini sürdürürken, akıllı şehircilik ve dijital belediyecilik anlamında da büyükşehirler arasında üst sıralarda yer alarak faaliyetlerine devam ediyor.

Ağırlığı Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaya konulan pek çok akıllı şehircilik proje ve uygulaması sayesinde Türkiye'de bu alanda 5'inci sırada yer alan Kayseri'de dijital belediyecilik noktasında da hizmetlerini gerçekleştiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kent Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayınlanan 'Kent Bilgi Sistemi Rehberi'ndeki tabloya göre 'kent rehberi', 'sanal tur', 'E-Belediye', 'E-Devlet' ve 'Şube Müdürlükleri' gibi hizmet unsurlarının bütünüyle bulunduğu 22 büyükşehir arasında yer aldı.

Türkiye'deki büyükşehir belediyelerinin dijital hizmetler ve KBS uygulamalarında kaydettiği ilerlemelerin takdire değer olduğu da belirtilen raporda Kayseri Büyükşehir, söz konusu 'kent rehberi', 'sanal tur', 'E-Belediye', 'E-Devlet' ve 'Şube Müdürlükleri' birimleri ile vatandaşlara dijital anlamda da hizmeti sürdürmeye devam ediyor.