SSK ve Bağ-Kur'luları kapsayan en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında farklar bugün gece yarısından sonra hesaplara yatırılmaya başlandı.ANKARA (İGFA) - Haziran ayının enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emeklilere yapılacak temmuz zammı da açıklamıştı.

Açıklanan zam oranına göre SSK ve BAĞKUR emeklilerinin alacağı en düşük emekli maaşı 10 bin Türk lirasından 112 bin 500 liraya yükseltildi.

En düşük emekli maaşının artırılması için alınan karar, Meclis’te görüşülerek onaylandı ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TARİH VERİLMİŞTİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geçtiğimiz günlerde kararın onaylanmasının ardından temmuz ayı farklarının ödeneceği tarih açıklandı.

2 Ağustos’ta SGK yetkililerinden yapılan açıklamada, “2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12.500 TL’ye yükseltildi. Fark aylık ödemelerinizi 7 Ağustos 2024 tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz.” denilmişti.

HESAPLARA YATIRILIYOR

Emekli aylıklarına gelen zamların ardından temmuz ayında maaş farkını almayan vatandaşların fark ödemeleri bugün gece yarısından itibaren hesaplara yatırılmaya başladı.

SGK’nın konuyla ilgili yaptığı açıklama “En düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL’ye yükseltilmesi kapsamında fark ödemelerini bugün hesaplara yatırıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: igf