Sektörde kadın olmanın zorluklarını anlatan ünlü sanatçı Elif Buse Doğan, "Zor şeyler yaşadım ve yaşamaya da devam ediyorum" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Güzel şarkıcı, Elif Buse Doğan, Hürriyet Gazetesi Ekler ’den Melis Yılmaz’a röportaj verdi. Doğan, "Sektörde kadın olmanın zorlukları var mı?" sorusuna samimi bir cevap verdi. Ünlü şarkıcı, ser verip sır vermedi ama şunları söyledi, "Zor şeyler yaşadım, yaşamaya devam ediyorum ama anlatmayacağım. Görsel odaklı bir iş yapıyoruz. Sahne kıyafetlerinden tutun, müzikle ilgisi olmayan insanların yorumlarına kadar çok şeyle karşılaşıyoruz. Eleştiriler zaman zaman can sıkıcı olabiliyor. Ne yazık ki sözlü taciz gibi durumlarla da karşılaştım."

Sadece güzellik değil duruş da önemli

Elif Buse Doğan, 5 şarkılık mini bir albüm hazırladı. Müzik sektöründe kadın olmanın zorluklarını yaşadığını söyleyen Doğan, "Görsel odaklı bir iş yapıyoruz. Ancak sahnede sadece güzellik değil, ses ve duruşla da var oluyorsun" dedi.