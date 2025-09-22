Türk müziğinin genç kuşaktaki en güçlü temsilcilerinden Elif Buse Doğan, sahnelerdeki başarısını şimdi de televizyon ekranına taşıdı.İSTANBUL (İGFA) - Her Cumartesi akşamı TYT Türk ekranlarında Yavuz Bingöl ile birlikte müzikseverlere unutulmaz bir müzik şöleni sunan Elif Buse Doğan, geniş repertuvarıyla sanatseverlere keyifli dakikalar yaşatıyor.

Kısa sürede büyük ilgi gören Yavuz Bingöl & Elif Buse Doğan ‘Birlikte Söyleyelim’ adını verdikleri program, izleyicilerden tam not alırken; Elif Buse Doğan, farklı müzik türlerine olan hâkimiyeti ve güçlü yorumuyla dikkat çekti.

Elif Buse Doğan , sahnesini ve repertuvarını, “Sahnemi bir sofraya benzetiyorum; sofrada sadece zeytin ya da peynir olmaz, herkes çeşitlilik ister. Benim sahneme gelen dinleyici de bu çeşitliliği talep ediyor. Sesime yakışan her şarkıyı söylemekten büyük keyif alıyorum” sözleriyle özetledi.