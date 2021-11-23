TUİK açıkladı: ​​​​​​​Ekim ayında 85 bin 691 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %50,8'ini otomobil, %22,8'ini motosiklet, %15,4'ünü kamyonet, %7,0'ını traktör, %2,9'unu kamyon, %0,5'ini minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %7,9 azaldı

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtlarda %27,1, kamyonda %19,2, kamyonette %15,6 artarken minibüste %46,9, motosiklette %27,6, otobüste %12,2, traktörde %10,3 ve otomobilde %2,1 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, Ekim 2019-Ekim 2021





Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %25,1 azaldı



Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda %12,7, motosiklette %5,6, traktörde %3,9, özel amaçlı taşıtlarda %3,8 artarken otomobilde %38,6, minibüste %21,0, kamyonette %17,0 ve otobüste %13,5 azaldı.



Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 25 milyon 105 bin 532 oldu



Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,3'ünü otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %14,8'ini motosiklet, %8,0'ını traktör, %3,5'ini kamyon, %2,0'ını minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.







Ekim ayında 884 bin 90 adet taşıtın devri yapıldı



Ekim ayında devri(1) yapılan taşıtların %71,4'ünü otomobil, %15,6'sını kamyonet, %5,4'ünü motosiklet, %3,2'sini traktör, %2,0'ını kamyon, %1,8'ini minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Ekim ayında 43 bin 538 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı



Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %16,9'u Fiat, %12,0'ı Renault, %8,5'i Volkswagen, %7,8'i Hyundai, %6,6'sı Peugeot, %5,7'si Citroen, %5,3'ü Honda, %5,2'si Toyota, %4,9'u Dacia, %4,0'ı Opel, %2,9'u Ford, %2,8'i BMW, %2,6'sı Audi, %2,5'i Kia, %2,2'si Mercedes-Benz, %1,9'u Seat, %1,8'i Nissan, %1,4'ü Volvo, %1,4'ü Skoda, %0,7'si Suzuki ve %3,2'si diğer markalardan oluştu.



Ocak-Ekim döneminde 998 bin 860 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı



Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %17,4 artarak 998 bin 860 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %13,8 azalarak 34 bin 111 adet oldu. Böylece Ocak-Ekim döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 964 bin 749 adet artış gerçekleşti.



Trafiğe kaydı yapılan ve kaydı silinen motorlu kara taşıtları, Ekim 2021





Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %61,7'si benzin yakıtlıdır



Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 540 bin 642 adet otomobilin %61,7'si benzin, %23,9'u dizel, %8,9'u elektrikli veya hibrit olup %5,5'i LPG yakıtlıdır. Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 634 bin 249 adet otomobilin ise %37,7'si dizel, %36,0'ı LPG, %25,4'ü benzin yakıtlı olup, %0,6'sı elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,3'tür.



Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yakıt cinslerine göre dağılımı, Ekim 2021





Ocak-Ekim döneminde en fazla 1401-1500 silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı



Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 540 bin 642 adet otomobilin %28,9'u 1401-1500, %26,6'sı 1300 ve altı, %22,2'si 1301-1400, %14,8'i 1501-1600, %6,2'si 1601-2000, %0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.



Ocak-Ekim döneminde kaydı yapılan otomobillerin 221 bin 452'si beyaz renklidir



Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 540 bin 642 adet otomobilin %41,0'ı beyaz, %27,5'i gri, %11,0'ı mavi, %7,7'si kırmızı, %6,3'ü siyah, %2,2'si turuncu, %1,1'i kahverengi, %0,6'sı sarı, %0,4'ü yeşil renkli iken %2,2'si diğer renklerdedir.



Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 22 Aralık 2021'dir.





AÇIKLAMALAR



(1) Devir, noterler aracılığı ile bir veya daha fazla el değiştiren taşıtları ifade etmektedir.



(2) Yakıt türü bilinmeyenler, ruhsat işlemlerinde yakıt türü boş bırakılan veya sehven hatalı veri girişi yapılan otomobilleri kapsamaktadır.