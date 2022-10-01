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S&P, Türkiye’nin kredi notunu düşürdü
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "B"ye düşürdü.
EKONOMİ 01.10.2022, 07:50 Murat Aydın
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "B"ye düşürdü. Standard & Poor's, kredi notu görünümünün "durağan" olduğunu kaydetti.
S&P’den yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Açıklamada, Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunun “B+”dan “B”ye indirildiği, kredi notu görünümünün ise “durağan” olduğu vurgulandı
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