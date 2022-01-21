Metro Türkiye, 5. kez  “En İyi İşveren” olarak ödüllendirildi    

Metro Türkiye, geliştirdiği insan kaynakları politikalarındaki başarılı stratejileri ve yenilikçi uygulamalarıyla Top Employers Institute tarafından 5. kez “En İyi İşveren” sertifikasına layık görüldü.

4.200’ü aşkın çalışanının memnuniyetini ve gelişimini ön planda tutarak hayata geçirdiği yenilikçi insan kaynakları politikalarıyla Metro Türkiye, insan kaynakları alanında dünyanın en seçkin kuruluşlarından kabul edilen Top Employers Institute tarafından 5. kez “En İyi İşveren” olarak ödüllendirildi. Enstitü tarafından insan odaklı strateji, çalışma ortamı, yetenek kazanımı, öğrenme, çalışan refahı ve çeşitlilik gibi alanların yer aldığı 20 başlıkta 400’den fazla insan kaynakları süreçlerinin denetlendiği sistemde Metro Türkiye, Yönetim, Çekicilik ve Birliktelik-Gelişim konularında gerçekleştirdiği başarılı faaliyetleri ile yüksek değerlendirmeyi alarak bu sertifikaya layık görüldü.

Metro Türkiye, Türk mutfak kültürünü ve değerlerini korumak, gelecek nesillere aktarmak ve Türk mutfağının şefleriyle birlikte dünyada hak ettiği yere gelmesini sağlama amacı doğrultusunda gerçekleştirdiği stratejiler ve bundan beslenen insan odaklı çalışmaları bakımından Yönetim konusunda en yüksek değerlendirmeyi aldı. İşveren markası, yetenek kazanımı ve işe alıştırma konularını kapsayan Çekicilik başlığında ise hem mevcut çalışanlar için yaptığı tutundurma çalışmaları hem de potansiyel adaylara yönelik hazırladığı programların ve uygulamaların başarılı planlanması sonucu yüksek puanlar aldı. Ayrıca yeni işe başlayanlara profesyonel mutfağın inceliklerini öğretme fırsatı sunan Bir Tadımlık Gastronometro Kurabiye Atölyesi, oryantasyon aşamasında gerçekleşen CEO ile Kahve Sohbetleri gibi faaliyetlerin pandemi döneminde online ortama adapte edilmesi, değerlendirmeye katılan şirketlerden Metro Türkiye’yi ayrıştıran uygulamalar oldu

Metro Türkiye’nin En İyi İşveren olarak ödüllendirilmesindeki diğer bir etken ise şirketin değerler, etik, dürüstlük, sürdürülebilirlik, çeşitlilik ve katılım unsurlarını kapsayan Birliktelik ile performans, kariyer, öğrenme konularını kapsayan Gelişim başlıklarında gerçekleştirdiği başarılı çalışmaları oldu. Tüm işlerininin merkezine konumlandırdığı sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda gerçekleştirdiği insan odaklı çalışmaları, yayımladığı etki raporu, kadınların iş dünyasına katılımını artırmaya yönelik iş birlikleri ve üst düzey kadın yönetici oranıyla örnek teşkil etmesi bakımından Birliktelik konusunda; performans yönetimi ve eğitimi birleştirerek tek çatı altında topladığı Mpower online sistemi de Gelişim konusunda Metro Türkiye’yi öne çıkaran çalışmaları oldu.

Metro Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Ebru Taşcı Firuzbay, aldıkları ödülle ilgili yaptığı açıklamada, “30’dan fazla ülkede faaliyet yürüten geniş bir iş ağına sahip olmanın sağladığı avantajla iş süreçleri ve İnsan Kaynakları yönetimi gibi pek çok alanda dünya çapındaki gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş yıllarda adeta geleceği ön görerek teknolojinin çalışan deneyimine sağladığı katkıları odağımıza alıp İK süreçlerimizdeki dijital dönüşümü başlattık, bu süreçlerde iyileştirmeler yaparak dijital dönüşüm misyonumuzu çalışmalarımızın tüm halkalarında uyguladık. İnsan kaynakları faaliyetlerimizin odağına çalışanlarımızın memnuniyetini ve bağlılığını koyarak yolumuza devam diyoruz. Metro Türkiye’nin globalde sürdüğü İK uygulamalarının yanı sıra Türkiye’deki ekibimizle hayata geçirdiğimiz programlarla 4.200’ü aşkın çalışma arkadaşımız için en uygun ve keyifli çalışma ortamını oluşturuyoruz. Metro Türkiye olarak, son 5 yıldır Top Employers Institute tarafından verilen ‘En İyi İşveren’ sertifikası ile ödüllendirilmemiz de İK alanında yaptığımız çalışmaların başarısını teyit ediyor. Önümüzdeki dönemde de bu alanda yenilikçi çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğimizi belirtiyor, insan odaklı çalışmalarıyla bu ödülü almamızda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Metro Türkiye Hakkında

1964 yılında Almanya'da kurulan ve bugün 30’dan fazla ülkede hizmet veren uluslararası perakende şirketi Metro, 1990 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet göstermektedir. 30 yılı aşkın bir süredir Türk mutfak kültürünü ve değerlerini korumak, gelecek nesillere aktarmak ve Türk mutfağının şefleriyle birlikte dünyada hak ettiği yere gelmesi amacıyla çalışan Metro Türkiye, bugün Türkiye’nin 21 şehrinde 37 mağazasıyla 4.200’ün üzerinde çalışana istihdam sağlamaktadır. Mağaza operasyonlarının yanı sıra Gıda Sevkiyat Operasyonu (FSD) ile 60’tan fazla şehirde profesyonel müşterilerine gıda sevkiyat hizmeti gerçekleştirmekte; son tüketicilere ve HORECA (otel, restoran, kafe) işletmelerine 40 binden fazla çeşitte gıda ve gıda dışı ürünü, fiyat-kalite-performans ilişkisini gözeterek sunmaktadır. Sürdürülebilir İş Ödülleri sahibi olan Metro Türkiye ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri dikkate alarak faaliyetlerini sürdürmektedir. İzlenebilirlik, gıda güvenliği ve gıda atığı alanlarında uzun soluklu projelere imza atan ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sertifikasına da sahip olan şirket yerli üretimi, üreticileri ve kooperatifleri desteklemekte ve coğrafi işaretli ürünlerin yaygınlaşmasına ve ihracatına katkı sağlamaktadır. Metro Chef, Metro Professional, Metro Premium, Aro ve Rioba gibi kendi markaları ile de tüketicilere 5.000’den fazla ürün sunan Metro Türkiye, Türkiye’de “Tarladan Sofraya” gıda güvenliği yönetim sisteminin kurulmasını esas alan uluslararası geçerlilikteki IFS Cash & Carry / Wholesale + IFS Lojistik kombine sertifikasına sahip ilk ve tek şirkettir.