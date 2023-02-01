Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya tehdit gibi uyarı: Gerekeni yapmadın; görüşeceğiz

5 Ocak'ta Sermaye Piyasası Kurulu'na çağrıda bulunarak küçük yatırımcıyı koruma önerisinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir tweet atarak, "Defalarca uyardım, gerekeni yapmadın; görüşeceğiz" dedi.

Twitter'dan açıklama yapan CHP lideri şu ifadeleri kullandı:

"Defalarca uyardım seni SPK, gerekeni yapmadın, küçük yatırımcının soyulmasına göz yumdun. Çok öfkeliyim. Görüşeceğiz. Vallahi de görüşeceğiz."

Kılıçdaroğlu daha önceki paylaşımında, "SPK’ya son kez çağrıda bulunuyorum; görevini yap, küçük yatırımcıyı koru. Pazartesi’ye kadar mühlet tanıyorum. Bu zor ekonomide kimsenin parasını arsıza, hırsıza yedirtmeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.