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Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya tehdit gibi uyarı: Gerekeni yapmadın; görüşeceğiz
5 Ocak'ta Sermaye Piyasası Kurulu'na çağrıda bulunarak küçük yatırımcıyı koruma önerisinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir tweet atarak, "Defalarca uyardım, gerekeni yapmadın; görüşeceğiz" dedi.
EKONOMİ 01.02.2023, 22:48 02.02.2023, 00:47 Murat Aydın
5 Ocak'ta Sermaye Piyasası Kurulu'na çağrıda bulunarak küçük yatırımcıyı koruma önerisinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir tweet atarak, "Defalarca uyardım, gerekeni yapmadın; görüşeceğiz" dedi.
Twitter'dan açıklama yapan CHP lideri şu ifadeleri kullandı:
"Defalarca uyardım seni SPK, gerekeni yapmadın, küçük yatırımcının soyulmasına göz yumdun. Çok öfkeliyim. Görüşeceğiz. Vallahi de görüşeceğiz."
Kılıçdaroğlu daha önceki paylaşımında, "SPK’ya son kez çağrıda bulunuyorum; görevini yap, küçük yatırımcıyı koru. Pazartesi’ye kadar mühlet tanıyorum. Bu zor ekonomide kimsenin parasını arsıza, hırsıza yedirtmeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.
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