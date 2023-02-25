Enerjisa Enerji’den 15 Milyar Lira Yatırım 

Enerjisa Enerji, depremin yaşandığı ilk günden itibaren büyük bir hasar alan elektrik şebekesinin yeniden enerjilendirilmesi ve bölge halkının ihtiyaçlarının giderilmesi adına bölgeye yapılacak ilave yatırımların haricinde, 370 milyon liralık bir kaynak ayırdı. Bu kaynağın önümüzdeki üç aylık süreçte yaklaşık 1 Milyar lira düzeyine çıkması öngörülüyor.

Türkiye’nin enerji dönüşümüne öncülük eden lider dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketi Enerjisa Enerji, birçok ili etkileyen depremin ardından yaşanan elektrik sorunlarını gidermek için hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. İlk etapta, kısa süre içinde bölgeye enerji sağlayan Enerjisa Enerji, art arda yaşanan depremlerin yarattığı sorunlar sonrasında depremden etkilenen beş şehirden dördünde normal faaliyetlerine başladı.

Adana, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye illerinde dağıtım şebekeleri ve jeneratörler aracılığıyla enerji arzı yeniden düzenlenerek normale geçiş sağlandı. Hatay'da ise hastaneler, havalimanı, çadır kentler, baz istasyonları, cadde ve sokak aydınlatmaları gibi tüm kritik noktalara elektrik verildi.

Enerjisa Enerji çalışanları ve aileleri afetten ciddi şekilde etkilendi

Deprem felaketinin etkilediği 11 şehirden beşi Enerjisa Enerji Dağıtım Şirketlerinden Toroslar EDAŞ ve perakende satış şirketinin faaliyet bölgesinde yer alıyor. 6 Şubat ve sonrasında yaşanan depremlerden Toroslar bölgesinde görev yapan 4 bin 507 Enerjisa Enerji çalışanı ve aileleri ciddi şekilde etkilendi. 31 çalışan enkaz altından kurtarıldı, 69 çalışan birinci dereceden yakınını kaybederken, 429 çalışanın ise evleri yıkıldı ya da ağır hasar aldı.

Bölgede hayatını kaybeden 15 çalışanı olan Enerjisa Enerji, bu kayıpların üzüntüsüyle birlikte sahada bölge çalışanlarının, kendi bünyesinde bulunan Başkent EDAŞ, Ayedaş ve diğer dağıtım bölgelerinden gelen çalışanların oluşturduğu toplamda 3 bin 147 kişilik bir ekip sahada çalışmaya devam ediyor. Sahada 3 bin 282 donanımlı araçlı çalışanlar ilave 2 bin 472 jeneratörü de kritik yerlere yerleştirdiler. Bununla birlikte, müşteri hizmetlerinin de aksamaması için afet bölgesinde yer alan 12 Enerjisa Müşteri Hizmet Merkezi’nin sekizi, 34 Enerjisa İşlem Merkezi’nin de 27’si açılarak hizmet vermeye devam ediyor. Yaşanan tüm zorluklara rağmen Enerjisa Enerji yönetim ekipleri, Ayedaş ve Başkent merkez ofis çalışanları dahil olmak üzere şirketteki herkes bölgenin ayağa kaldırılması için canla başla sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Afette evlerini kaybeden çalışanları ve aileleri için geçici konaklama ve sıcak yemek ihtiyacı da Toroslar bölgesindeki şirket tesislerinde sağlanmış durumda. Enerjisa’nın kurduğu konteyner ve çadır yerleşkelerinde toplam 660 kişi konaklıyor.

15 milyar liralık yatırım planlanıyor

Depremin yaralarını sarmak için yatırımlara hız vereceklerini belirten Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “Bu topraklardan aldığını bu topraklara geri verme kültürünü benimseyen bir şirket olarak, depremin yaşandığı ilk günden itibaren büyük bir hasar alan elektrik şebekesinin yeniden enerjilendirilmesi ve bölge halkının ihtiyaçlarının giderilmesi adına ilave 370 milyon liralık bir kaynak ayırdık. Bundan sonra da elektrik şebekesinin ve bölge insanlarının yeniden toparlanması için destek olmayı hedefliyoruz. Bunun için, 2023 yılında yatırımlarımızı geçen yıla göre üç katına çıkararak 15 milyar liraya yükseltiyoruz. Bu yatırımın büyük bölümünü depremden etkilenen Toroslar bölgesine şebeke modernizasyonu, teknoloji ve akıllı şebeke uygulamalarıyla aktaracağız.” dedi. Bölgenin ülke ekonomisine katkısının da altını çizen Murat Pınar, Toroslar bölgesine hizmet ederken önemli bir istihdam da sağladıklarını; bölgedeki insan kaynağına da yatırım yapmak üzere, sadece konaklama yardımları değil, nitelikli teknik eğitim merkezleri ve yeni enerji teknolojileri alanlarında yeni iş alanları yaratacakalarını da belirtti.