banner314

banner325

Son Dakika

Enerjisa Enerji’den 15 Milyar Lira Yatırım 

Enerjisa Enerji, 2023 yılında yapacağı 15 milyar liralık yatırımın önemli bir bölümünü depremden etkilenen Toroslar bölgesine yapacak.

EKONOMİ 25.02.2023, 10:53 Murat Aydın
Enerjisa Enerji’den 15 Milyar Lira Yatırım 

Enerjisa Enerji, depremin yaşandığı ilk günden itibaren büyük bir hasar alan elektrik şebekesinin yeniden enerjilendirilmesi ve bölge halkının ihtiyaçlarının giderilmesi adına bölgeye yapılacak ilave yatırımların haricinde, 370 milyon liralık bir kaynak ayırdı. Bu kaynağın önümüzdeki üç aylık süreçte yaklaşık 1 Milyar lira düzeyine çıkması öngörülüyor. 

Türkiye’nin enerji dönüşümüne öncülük eden lider dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketi Enerjisa Enerji, birçok ili etkileyen depremin ardından yaşanan elektrik sorunlarını gidermek için hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. İlk etapta, kısa süre içinde bölgeye enerji sağlayan Enerjisa Enerji, art arda yaşanan depremlerin yarattığı sorunlar sonrasında depremden etkilenen beş şehirden dördünde normal faaliyetlerine başladı. 

Adana, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye illerinde dağıtım şebekeleri ve jeneratörler aracılığıyla enerji arzı yeniden düzenlenerek normale geçiş sağlandı. Hatay'da ise hastaneler, havalimanı, çadır kentler, baz istasyonları, cadde ve sokak aydınlatmaları gibi tüm kritik noktalara elektrik verildi. 

Enerjisa Enerji çalışanları ve aileleri afetten ciddi şekilde etkilendi

Deprem felaketinin etkilediği 11 şehirden beşi Enerjisa Enerji Dağıtım Şirketlerinden Toroslar EDAŞ ve perakende satış şirketinin faaliyet bölgesinde yer alıyor. 6 Şubat ve sonrasında yaşanan depremlerden Toroslar bölgesinde görev yapan 4 bin 507 Enerjisa Enerji çalışanı ve aileleri ciddi şekilde etkilendi. 31 çalışan enkaz altından kurtarıldı, 69 çalışan birinci dereceden yakınını kaybederken, 429 çalışanın ise evleri yıkıldı ya da ağır hasar aldı. 

Bölgede hayatını kaybeden 15 çalışanı olan Enerjisa Enerji, bu kayıpların üzüntüsüyle birlikte sahada bölge çalışanlarının, kendi bünyesinde bulunan Başkent EDAŞ, Ayedaş ve diğer dağıtım bölgelerinden gelen çalışanların oluşturduğu toplamda 3 bin 147 kişilik bir ekip sahada çalışmaya devam ediyor. Sahada 3 bin 282 donanımlı araçlı çalışanlar ilave 2 bin 472 jeneratörü de kritik yerlere yerleştirdiler. Bununla birlikte, müşteri hizmetlerinin de aksamaması için afet bölgesinde yer alan 12 Enerjisa Müşteri Hizmet Merkezi’nin sekizi, 34 Enerjisa İşlem Merkezi’nin de 27’si açılarak hizmet vermeye devam ediyor. Yaşanan tüm zorluklara rağmen Enerjisa Enerji yönetim ekipleri, Ayedaş ve Başkent merkez ofis çalışanları dahil olmak üzere şirketteki herkes bölgenin ayağa kaldırılması için canla başla sahada çalışmalarını sürdürüyor. 

Afette evlerini kaybeden çalışanları ve aileleri için geçici konaklama ve sıcak yemek ihtiyacı da Toroslar bölgesindeki şirket tesislerinde sağlanmış durumda. Enerjisa’nın kurduğu konteyner ve çadır yerleşkelerinde toplam 660 kişi konaklıyor.

15 milyar liralık yatırım planlanıyor

Depremin yaralarını sarmak için yatırımlara hız vereceklerini belirten Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “Bu topraklardan aldığını bu topraklara geri verme kültürünü benimseyen bir şirket olarak, depremin yaşandığı ilk günden itibaren büyük bir hasar alan elektrik şebekesinin yeniden enerjilendirilmesi ve bölge halkının ihtiyaçlarının giderilmesi adına ilave 370 milyon liralık bir kaynak ayırdık. Bundan sonra da elektrik şebekesinin ve bölge insanlarının yeniden toparlanması için destek olmayı hedefliyoruz. Bunun için, 2023 yılında yatırımlarımızı geçen yıla göre üç katına çıkararak 15 milyar liraya yükseltiyoruz. Bu yatırımın büyük bölümünü depremden etkilenen Toroslar bölgesine şebeke modernizasyonu, teknoloji ve akıllı şebeke uygulamalarıyla aktaracağız.” dedi. Bölgenin ülke ekonomisine katkısının da altını çizen Murat Pınar, Toroslar bölgesine hizmet ederken önemli bir istihdam da sağladıklarını; bölgedeki insan kaynağına da yatırım yapmak üzere, sadece konaklama yardımları değil, nitelikli teknik eğitim merkezleri ve yeni enerji teknolojileri alanlarında yeni iş alanları yaratacakalarını da belirtti.

#enerjisa #yatırım
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 25 Şubat 2023
İmsak 06:14
Güneş 07:38
Öğle 13:22
İkindi 16:25
Akşam 18:56
Yatsı 20:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 22 43
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. Leeds United 21 19
17. West Ham United 21 19
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15
Takımlar O P
1. Barcelona 20 53
2. Real Madrid 20 45
3. Real Sociedad 20 39
4. Atletico Madrid 20 35
5. Rayo Vallecano 20 32
6. Villarreal 20 31
7. Real Betis 20 31
8. Athletic Bilbao 20 29
9. Osasuna 20 29
10. Mallorca 20 28
11. Girona 20 24
12. Celta Vigo 20 23
13. Real Valladolid 20 23
14. Almeria 20 22
15. Espanyol 20 21
16. Sevilla 20 21
17. Valencia 20 20
18. Cadiz 20 19
19. Getafe 20 18
20. Elche 20 9
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir