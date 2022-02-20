Bankalar Birliği açıkladı; Türkiye'de borçluların sayısı 4 milyonu geçti

Türkiye Bankalar Birliği kredi kartı ve karedi kartı ödemeleriyle ilgili risk bilgilerini açıkladı. Bankalara borçlarını ödeyemeyerek takibe düşen kişi sayısı geçen yıl 1.7 milyona ulaştı. Toplam rakam 4.1 milyon kişiye ulaşırken, 34 milyar liralık borç mahkemelik oldu.

Bankaya borcunu ödeyemediği için takibe düşen kişi sayısı, geçen yıl 1.7 milyon daha arttı.

2 MİLYON KİŞİ İLK DEFA BANKADAN KREDİ KULLANDI

Pandeminin başlarında yaklaşık 2 milyon kişi ilk defa kredi kullanmak zorunda kaldı. Kredilerin yasal takibe düşme sürelerinin uzatılmasına ve pandemi döneminde getirilen yapılandırma imkanlarına rağmen 2021 yılında borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşenlerin sayısı 1.7 milyonu geçti.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, negatif nitelikli bireysel kredi ve kredi kartı verilerini açıkladı.

2021'DE BORÇLANMA SAYISI ARTTI

Buna göre; Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşmüş kişi sayısı 2021 yılında önceki yıla göre yüzde 147 artarak 1 milyon 704 bin 412 kişiye yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) son yayınladığı verilere göre; 12 Şubat 2022 itibarıyla tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarından kaynaklı hane halkı borcu 993 milyar 735 milyon liraya ulaştı.

4 MİLYON 122 BİN KİŞİ YASAL TAKİBE DÜŞTÜ

Aralık sonu itibarıyla toplamda 4 milyon 122 bin kişi yasal takibe düştü. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşmüş kişi sayısı 2021 yılında 732 bin kişi oldu.

Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde 1 milyon 354 bin kişi oldu.