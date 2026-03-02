Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çubuk'ta arıcılık yapan yetiştiricilere yönelik 'Kışlatmadan İlkbahara Arıcılıkta Koloni Yönetimi' eğitimi düzenlendi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kırsal kalkınmaya katkıda bulunmak ve yerli üreticiyi desteklemek amacıyla yetiştiricilerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Arı üreticilerinin geleneksel yöntemlerin dışına çıkıp modern üretimle daha kaliteli ve verimli bal elde edebilmesi ve arıcıların daha fazla bilinçlenebilmesi amacıyla Çubuk'ta 'Kışlatmadan İlkbahara Arıcılıkta Koloni Yönetimi' eğitimi düzenlendi.

Çubuk Aile Yaşam Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde; kışlatma süreci sonrası koloni yönetimi, ilkbahar dönemine geçişte dikkat edilmesi gereken hususlar ve iklim değişikliğinin koloni biyolojisi üzerindeki etkileri karşısında alınabilecek önlemler detaylarıyla anlatıldı.

Ankara genelinde teknik arıcılığın geliştirilmesi, arı yetiştiricilerinin iklim değişikliğine uyum sürecinin güçlendirilmesi ve sahada karşılaştıkları güncel sorunlara yönelik bilgiler alanında uzman eğitmenler tarafından sunumlarla paylaşıldı. Eğitime Çubuk bölgesinde arıcılık yapan yaklaşık 150 kişi katıldı.