Teknolojiyi tüketen değil, üreten bir nesil yetiştirme hedefiyle çalışmalarını sürdüren Kılavuz Gençlik Bilgievleri, çocuklara teorik derslerin yanı sıra robotik kodlamadan dil eğitimine, proje üretiminden yarışma hazırlıklarına kadar geniş bir yelpazede eğitim hizmeti sunuyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz hizmet veren Kılavuz Gençlik Bilgievleri'nden birçok öğrenci yararlanıyor.

İki çocuğunun da yıllardır Bilgievleri'nden faydalandığını belirten Sinan Pulat isimli bir veli, '6 senedir oğlum Sinan Asaf geliyor, kızım Nisanur da 4 yıldır burada. Hocalarımızdan ve eğitimlerden çok memnunuz. Yarışmalara katılıyorlar, ilgileri artıyor. Büyükşehir'in hizmetlerinden gerçekten memnunuz, çevremize de tavsiye ediyoruz' sözleriyle memnuniyetini dile getirdi. 12 yaşındaki Sinan Asaf ise özellikle robotik kodlama derslerine ilgi duyduğunu belirterek, 'Buraya severek geliyorum. Öğretmenlerimizi ve arkadaşlarımızı çok seviyorum. Kodlamaya merakım var, o yüzden atölyelere ekstra ilgiyle katılıyorum. Okuldaki derslerime de katkı sağlıyor' dedi.

'BİZİM ZAMANIMIZDA BÖYLE İMKÂNLAR YOKTU'

Verilen eğitim ve hizmetten memnun kalan aileler, çocuklarını gönül rahatlığıyla Bilgievleri'ne emanet ediyor. 40 yaşındaki Fatma Kadayıf'ın hem kızı hem oğlu Bilgievleri'nden faydalanıyor. Anne Kadayıf, 'Ders konusunda yararını net görüyoruz. Biz anneler için bu çok önemli. Bizim zamanımızda böyle imkânlar yoktu. Ayrıca oğlum bilişim alanında eğitim alıyor, İngilizce dersi de gördü. Eve geldiğinde heyecanla anlatıyor. Büyükşehir'in sunduğu imkânlar gerçekten çok kıymetli' diyerek memnuniyetini dile getirdi. Oğlu İlyas Kadayıf ise hem bilişim hem de İngilizce derslerine katıldığını belirterek, 'Projeler tasarlıyoruz, fikir üretiyoruz. Aynı zamanda Teknofest öğrencisiyim, oraya gitmek istiyorum' dedi. Bilgievi'nde bilişimin yanında şiir programları ve münazaralara da katılan İlyas, sanatsal yönünü de geliştiriyor.

'BİLGİEVİ, MALZEME DESTEĞİ SAĞLIYOR'

Bilişim atölyesine heyecanla katılan isimlerden biri de 11 yaşındaki Ayaz Ertaş. Hayal ettiği birçok projeyi Bilgievi'nde gerçekleştirdiğini belirten Ayaz, takım çalışmasından da çok keyif alıyor. Bilgievi'nde ekip olarak projeler yaptıklarını belirten Ayaz, '6 haftalık bir projemiz var, sunum yapacağız. Önce arkadaşlarımızla karar veriyoruz, sonra öğretmenlerimizden malzeme istiyoruz ve gerçekleştiriyoruz. Burası iyi ki var. Burada çok eğleniyorum' dedi. 39 yaşındaki Ayşen Ertaş, oğlunun 3. sınıftan bu yana Bilgievi'ne devam ettiğini dile getirerek, 'Robotik kodlama derslerinin çok faydasını gördük. Öğretmenlerimiz de memnun. Burası sağlam bir altyapı oluşturduğu için ileride yazılım okumak istiyor' ifadelerini kullandı.

YETENEKLERİNİN FARKINDA NESİLLER YETİŞİYOR

Çocuklara gelecekteki başarıları için bir kapı aralayan Bilgievleri, hayalleri için de her türlü desteği sağlıyor. Bu çalışmalar sayesinde çocuklar gelecekte seçmek istedikleri meslek için de altyapı oluşturma imkânı kazanıyorlar. 37 yaşındaki Hülya Ay, çocuklarının 5 yıldır Bilgievi'ne devam ettiğini belirterek, 'İngilizce kursu ve bilişim derslerinden yararlanıyoruz. Okulun yanında böyle bir imkân olması bizi memnun ediyor. Ulaşım kolaylığı da bizim için büyük avantaj' dedi. 11 yaşındaki Efe Ay ise elektrik-elektroniğe ilgi duyduğunu söyleyerek, 'Evde oyuncak arabaların motorlarını söküp bağlıyorum. Kodları deneyerek nasıl çalıştıklarını keşfediyorum. Elektrik-elektronik mühendisi olmak istiyorum. Buradaki robotik kodlama dersleri bana çok şey kattı' dedi.

TEKNOLOJİYİ ÜRETEN NESİL

Bilgievleri'ndeki bilişim atölyelerinde öğrenciler; Code.org, Scratch, mBlock, Arduino ve Tinkercad gibi uygulamalarla temel bilgisayar, blok kodlama, elektronik kodlama ve 3 boyutlu tasarım alanlarında uygulamalı eğitim alıyor. Ayrıca STEM Olimpiyatları, Teknofest ve Kodelig gibi ulusal ve uluslararası yarışmalar için oluşturulan proje sınıflarında öğrencilere aktif rehberlik ve danışmanlık desteği sağlanıyor. Bu sayede Bilgievleri sadece teknik eğitimle sınırlı kalmıyor, akademik başarının yanı sıra çocuklara sanat ve bilim alanında çalışma fırsatları da sunuyor.