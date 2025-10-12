Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen) Bursa Şubesi'nin 1. Olağan Genel Kurulu, sendikanın yeni Bursa Şube binasının açılışıyla birlikte coşkulu katılımla gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Eğitim Gücü Sen Genel Başkan Oğuz Özat, Genel Başkan Yardımcıları İsmail Akdağ ve Orkide Kepekçi'nin katılımıyla gerçekleştirilen programda, sendikal mücadelenin temelinde üyelerin sesi olmak ve eğitim çalışanlarının haklarını siyasetten bağımsız şekilde savunmak vurgusu yapıldı.

Bursa'daki birçok okuldan gelen öğretmen, idareci ve üyelerin katıldığı genel kurulda, kurucu Şube Başkanı Okan Atar, oy birliğiyle yeniden Eğitim Gücü Sen Bursa Şube Başkanı seçildi.

Konuşmasında eğitim çalışanlarının sorunlarına değinen Okan Atar, 'Bizler sendikacılığı makam, unvan veya siyaset için değil; sahadaki öğretmenlerimizin, memurlarımızın, hizmetlilerimizin sesi olmak için yapıyoruz. Eğitim Gücü Sen, hiçbir siyasi parti, cemaat ya da grubun arka bahçesi değildir. Biz sadece eğitim emekçisinin yanındayız' dedi.

Program sonunda Genel Başkan Oğuz Özat, Bursa teşkilatının kısa sürede gösterdiği örgütlenme başarısından dolayı teşekkür ederek, 'Eğitim Gücü Sen ailesi, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Bursa'da da büyümeye, güçlenmeye devam ediyor' dedi.



Eğitim Gücü Sen Bursa Şubesi'nin yeni yönetimi, önümüzdeki dönemde öğretmenlerin özlük hakları, çalışma koşulları ve mesleki gelişimi için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini belirtti.