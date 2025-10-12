Bunlar da ilginizi çekebilir

Broşür dağıtımı ve bilgilendirmelerde KADES uygulaması, dolandırıcılık (iletişim yoluyla, mobil bankacılık), ikametten hırsızlık, mal varlığına karşı suçlar, Siberay tanıtımı ve siber suçları önleme konuları işlendi.

Hafta boyunca gerçekleştirilen ziyaretlerde:40 işyeri, 8 okul, 8 resmi kurum, 9 muhtarlık, 1 özel gün etkinliği, 4 özel kurum, 1 semt pazarı, 1 ikamet ve 1 mağdur desteği yapıldı.

Toplumla bütünleşmeyi ve önleyici polislik hizmetlerini ön plana çıkaran faaliyetlerde ÇOGEP projesi kapsamında Hacı Bayram Veli İmam Hatip Ortaokulu'nda 15 öğrenciye müzik enstrüman kursu açılırken, Kanuni Ortaokulu ve Vali Saim Çotur Ortaokulu'nda ise 260 öğrenciye 'Kitap Okuma Etkinliği' düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, 'Başarı Seninle Başlar-2' ÇOGEP projesi kapsamında okullarda müzik kursu ve kitap okuma etkinlikleri düzenledi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, 6-10 Ekim 2025 tarihleri arasında 'Başarı Seninle Başlar-2' projesiyle okullarda müzik ve kitap etkinlikleri düzenledi. 812 kişiye ulaşılan çalışmalarda dolandırıcılık, siber suçlar ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.

