Türkiye’nin ihracatta yükselen sektörlerinden ve 2024 yılında 3,7 milyar dolar dış ticaret fazlası veren mobilya, gözünü Çin pazarına çevirdi.İZMİR (İGFA) - Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Aegean Furniture Ur-Ge Projesi kapsamında 17 firmayla birlikte Çin’e sektörel ticaret heyeti düzenliyor.

Dünya mobilya üretiminin yüzde 40’ını, ihracatının yüzde 32’sini tek başına gerçekleştiren Çin ile iş birliği olanaklarını araştırmak, ölçek ekonomisini yerinde görmek ve Çin’e yıllık 10 milyon doları bulan ihracatımızı artırmak isteyen Egeli mobilya ihracatçıları, Şanghay ve Foshan’a çıkarma yapacak.

Son yıllarda fuar gibi yüksek katılımlı düzenlediği sektörel ticaret heyetleriyle dikkati çeken Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin Aegean Furniture Ur-Ge Projesi kapsamında düzenleyeceği “Çin URGE Sektörel Ticaret Heyeti”ne 17 firma katılacak.

“İlk yurtdışı adımı Çin’e”

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, Ege’deki mobilya ihracatçılarını kümelendirerek Türk mobilyasının marka değerini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Furniture China Fuarı ve Foshan ziyareti

Heyet, Çin ziyaretinde dünyanın en büyük mobilya fuarlarından Furniture China Fuarı’nı gezecek. Ardından Çin’in mobilya üretiminde önemli merkezlerinden biri konumundaki Foshan şehrinde yerinde incelemeler ve firma ziyaretleri yapılacak.