Cumhurbaşkanı Kararı ile Damga Vergisi Kanunu'ndaki bazı maktu vergi tutarları yeniden belirlendi. Yeni tutarlar beyannameler için 1 Ekim 2025'ten itibaren uygulanacak.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Kararları ile Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tabloda yer alan bazı kâğıtların maktu vergi tutarları yeniden belirlendi.

Buna göre "2. Beyannameler” fıkrasında yer alan maktu vergi tutarları, Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 10364) ile yeniden belirlendi.

1 Ekim 2025’ten itibaren geçerli olacak karara göre özellikle, yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce verilen liste beyannamelerde her gönderi için 7,00 TL maktu vergi uygulanacak. Vergi beyannameleri için de yeni tutarlar belirlendi, ancak düzeltme beyannameleri bu kapsamdan hariç tutuldu.