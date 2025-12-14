Bunlar da ilginizi çekebilir

-- 2025 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi -- 2025 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi -- 2025 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin ( H1) Listesi -- 2025 Yılı Kasım Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi -- 2025 Yılı Kasım Ayına Ait Resen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

Söz konusu tebliğlere ulaşmak için aşağıdaki listelerin linklerine tıklayabilirsiniz.

Firma talebine istinaden 15 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi. 2 firmanın ise dahilde işleme izin belgeleri resen iptal edildi.

Buna göre, geçen ay 502 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 1 firmaya hariçte işleme izin belgesi, 14 firmaya ise yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Kasım ayına ait Dahilde İşleme İzin Belgeleri (D1), Yurt İçi Satış ve Teslim Belgeleri (D3), Hariçte İşleme İzin Belgeleri (H1) ile iptal edilen belgelerin listelerini Resmi Gazete'de duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında Kasım ayında 502 firma için izin belgesi düzenledi. 15 firmanın talebine yönelik dahilde işleme izin belgeleri iptal edilirken, 1 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi. 2 firmanın dahilde işleme izin belgelere resen iptal oldu.

