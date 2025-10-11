Bakırköy Belediyesi, dünyaca ünlü opera sanatçısı Leyla Gencer'i doğum gününde anlamlı bir konserle andı. Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun katıldığı programda, Soprano Hande Soner Ürben ve orkestra şefi Murat Cem Orhan yönetimindeki Symphonista Filarmoni Orkestrası, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, Türk operasının efsane ismi Leyla Gencer'i 97. doğum gününde düzenlenen özel bir konserle andı. Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen 'Leyla Gencer Anma Konseri'nde sahne alan soprano Hande Soner Ürben, güçlü sesi ve duygusal yorumu ile dinleyicileri büyüledi. Orkestrayı Murat Cem Orhan'ın yönettiği gecede, Symphonista Filarmoni Orkestrası klasik müziğin seçkin eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Yoğun ilgi gören konser, dakikalarca süren alkışlarla sona erdi. Programa katılan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, dünyaca ünlü Türk opera sanatçısı Leyla Gencer'i özel bir programla anmaktan gurur duyduklarının altını çizdi.

'Leyla Gencer, bir ülkenin kültürel direncinin hikâyesidir'

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, 'Leyla Gencer, güçlü bir soprano olmanın ötesinde, sesiyle, duruşuyla ve azmiyle kuşaklara yön veren bir sanat emekçisiydi. Türkiye'den çıkıp dünya sahnelerini fetheden bir ses olarak, adını La Scala'dan Metropolitan'a kadar uzanan geniş bir yelpazede duyurdu. Dünya ona, 'La Diva Turca', yani 'Türk Diva' adını verdi. Onunla derin bir kültürü, bir medeniyetin zarafetini de tanıdı. Leyla Gencer, sanatın evrenselliğini temsil ederken; her zaman köklerini unutmayan, Türk kimliğini gururla taşıyan bir sanatçıydı. Anadolu'nun duygusunu, İstanbul'un zarafetini, Cumhuriyet'in özgüvenini sahnesine taşıdı. Her notasına emeğini, her yorumuna karakterini kattı. Ve o nedenle, yıllar geçse de sesi, yorumları ve mirası, bugün hâlâ yankılanıyor. Bizler, onun açtığı yolda yürüyen genç sanatçılara ışık olmayı bir görev biliyoruz. Çünkü Leyla Gencer'in hikâyesi, bir ülkenin kültürel direncinin, evrensel varoluş mücadelesinin hikâyesidir. Leyla Gencer'in büyük sanat mirasını yaşatmaya devam edeceğiz. İyi ki doğdun La Diva Turca!' diye konuştu.