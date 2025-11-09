Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Podcast Kocaeli' stüdyosu, Turca Kocaeli Stadyum locasında yaptığı özel yayında yeşil-siyahlı ekibimizin efsane golcüsü Taner Gülleri'yi ağırladı.

KOCAELİ (İGFA) - 2008 yılında Galatasaray'a attığı dört golle hafızalara kazınan efsane golcü Taner Gülleri, kariyer yolculuğunu, Kocaelispor'a olan bağlılığını ve bugünkü takıma dair umutlarını samimi bir dille anlattı.

Yayınlarına Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı'nda başlayan 'Podcast Kocaeli' kentin nabzını tutmaya devam ediyor. Bu bağlamda Kocaelispor'un heyecanla beklediği Galatasaray maçı öncesinde 'Podcast Kocaeli', Turca Kocaeli Stadyumu'nda yerini alarak, Kocaelispor'un efsane golcüsü Taner Gülleri ile özel bir yayın gerçekleştirdi. Podcast Kocaeli mikrofonlarına konuşan Gülleri, taraftarla kurduğu özel bağı unutamadığını belirterek o yıllara dair şu sözleri paylaştı; 'Isınırken Hodri Meydan'ın tezahüratlarını duymak inanılmaz bir motivasyondu. Türkiye'de üç-beş büyük taraftar grubu varsa biri de Hodri Meydan'dır. Fenerbahçe maçında bile tribünde sadece onları izledim. Müthiş bir şey enerjiye sahipler.'

'KOCAELİSPOR BENİM HER ŞEYİM'

Adanalı olmasına rağmen kendini Kocaelili hissettiğini vurgulayan efsane golcü, stüdyoda duygusal anlar yaşatarak, 'Beni hâlâ dışarıda Kocaelili sananlar oluyor, bu beni çok mutlu ediyor. Evdeki ödüllerimin yüzde doksanı Kocaelispor'la alakalı. Kocaelispor benim her şeyim diyebilirim' dedi. Kocaelispor'da iz bırakan Gülleri takıma transfer sürecini ise şöyle anlattı;'2007 yılının Ocak ayıydı. Antalyaspor'dan ayrılmam gerekiyordu. Birçok takım istedi ama ben Kocaelispor'u seçtim. Çünkü büyük bir camia. O gün doğru karar verdiğimi bugün bir kez daha görüyorum.'

'GALATASARAY MAÇI KOCAELİSPOR'UN ŞANSI'

Kocaelispor taraftarlarının nefesini tutarak beklediği Kocaelispor- Galatasaray maçı öncesinde gerçekleşen podcast yayınında Taner Gülleri, karşılaşma hakkında da görüş belirtip, 'Yenilmeyecek rakip yok. İyi konsantre olurlarsa Kocaelispor puan ya da puanlar alır, hatta kazanırsa müthiş olur. Biz o gün başardık, bugünkü oyuncular da başarılabilir' dedi. Motivasyon dolu konuşmasıyla genç futbolculara da öğütler veren Gülleri, başarı formülünü sade bir şekilde özetleyip,'Hangi işi yaparsanız yapın, çalışmak zorundasınız. İyi çalışırsanız maça yansıyor. Bir de sabır.'