Edirne Valisi Yunus Sezer ve beraberindeki heyet, İpsala Gümrük Kapısı’nı ziyaret ederek yeni yapılan peronlarda incelemelerde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Vali Yardımcıları Eyyüp Batuhan Ciğerci ve Ömer Sevgili, AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Meclis Başkanı Ahmet Koru, Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan TB Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, İpsala TB Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer ve kamu kurum temsilcilerinden oluşan heyet ile birlikte İpsala Gümrük Kapısı’nı ziyaret etti.

Ticaret Bakanlığı himayelerinde, İpsala UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. koordinasyonunda gümrük kapısına kazandırılan yeni peronlar heyet tarafından yerinde incelendi.

Ziyarette Vali Sezer ve beraberindeki heyete UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş.’nin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Gerçekleşen ziyaretin sonrasında yapılan açıklamada, “Nazik ziyaretlerinden dolayı başta Valimiz Sayın Yunus Sezer olmak üzere, tüm heyetimize teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dileriz” denildi.