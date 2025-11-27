Edirne'de Keşan'da bir süre önce göreve başlayan İlçe Tarım Müdürü Olcay Karbuz, kendisini ziyaret eden MHP İlçe yönetimine iade-i ziyarette bulundu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da kısa süre önce göreve başlayan İlçe Tarım Müdürü Olcay Karbuz, kendisini ziyaret eden MHP İlçe yönetimine iade-i ziyarette bulundu.

Görüşmede, ilçenin tarımsal faaliyetleri, çiftçilerin güncel sorunları ve çözümleri başta olmak üzere çeşitli konular ele alındı. Bölge tarımının geliştirilmesi ve çiftçiye yönelik hizmetlerin kalitesinin artırılması amacıyla kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı.

İnan, ziyaret nedeniyle Olcay Karbuz'a nazik ziyareti için teşekkür etti.