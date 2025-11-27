Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, deniz ekosistemini tehdit eden en önemli sorunlardan birine çözüm üretmek için, 'Denizleri Ağlatmayın' projesini hayata geçirdi.

MERSİN (İGFA) - Her yıl dünya genelinde yüzbinlerce kilometre uzunluğunda ağ denizlere terk ediliyor. Bu ağlar, 'hayalet ağ' olarak biliniyor ve deniz canlılarının takılıp ölmesine neden olarak 'pasif avlanma' yaratıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz'de bu tehlikeyi azaltmak için harekete geçti.

Proje kapsamında, balıkçıların eski ağlarını atabileceği Atık Ağ Toplama Konteynerleri Çamlıbel ve Karaduvar bölgelerine yerleştirildi. Balıkçılar eskiyen ağlarını bu konteynerlere bırakacak.

TOPLANAN AĞLAR GERİ DÖNÜŞÜME GÖNDERİLEREK, BALIKÇILIK MALZEMELERİNE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Hizmetleri ve Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından toplanan ağlar; lisanslı geri dönüşüm tesislerine gönderilerek, balıkçıların teknelerinde kullanabileceği malzemelere dönüştürülecek.

Üstelik eski ağlarını getiren balıkçılara, yeni malzemeler ücretsiz olarak verilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi bu projeyle denizlerdeki yaşam döngüsünü korurken, aynı zamanda balıkçılar arasında çevre bilincinin artmasını da hedefliyor.