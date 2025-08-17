Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında, Keşan Sosyal Hizmet Merkezi önemli bir farkındalık çalışmasına imza attı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) kursiyerlerine yönelik olarak düzenlenen “Aile Bütçesi ve Kaynak Yönetimi” konulu eğitim, Keşan Sosyal Hizmet Merkezinde görevli Psikolog Serap Deniz tarafından verildi.

Eğitimde, ailelerin gelir-gider dengelerini doğru kurabilmeleri, tasarruf yöntemleri, kaynakların verimli kullanılması ve gereksiz harcamalardan kaçınma konularına değinildi. Psikolog Serap Deniz, özellikle günümüz ekonomik koşullarında aile içi mali planlamanın önemini vurgulayarak, katılımcılara pratik bütçe yönetimi teknikleri aktardı.

Katılımcılar, eğitim boyunca aktif şekilde sorular sorarak kendi aile bütçelerine dair deneyimlerini paylaştı. Etkinlik, karşılıklı bilgi alışverişi ve soruların yanıtlanmasıyla sona erdi.

Yetkililer, benzer eğitimlerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ve ailelerin ekonomik bilinç düzeyinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.