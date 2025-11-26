Keşan'da Raşit Efendi İlkokulu öğrencileri, SMA hastası arkadaşları Melek Çoruh için Cumhuriyet Meydanı'nda stant açarak dayanışma örneği sergiledi. Küçük öğrencilerin çabası, hem aileleri hem de çevredeki vatandaşların takdirini topladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Cumhuriyet Meydanı'nda geçtiğimiz cumartesi günü Meltem Adasu Özkaya, Arzen Atağ ve Melin Karagöz tarafından açılan stant, SMA hastası Melek Çoruh'a destek amacıyla kuruldu. Çocuklar, arkadaşlarının bir an önce sağlığına kavuşmasının en büyük dilekleri olduğunu ifade ederken, anneleri de bu anlamlı dayanışmaya eşlik etti.

Melek'in annesi Melike Çoruh, destek çağrısında bulunarak, 'Kızım gün geçtikçe eriyip gidiyor. Kızıma desteklerinizi bekliyorum. Arkadaşları da bugün onun için bir stant açarak destek olmaya çalışıyorlar. Kendilerine ve annelerine teşekkür ederim' dedi.

SMA'lı Melek Çoruh ise gün boyunca arkadaşlarının yanında bulundu. Onların desteğiyle moral bulduğunu söyleyen Melek, açılan stant nedeniyle arkadaşlarına teşekkür ederek mutluluğunu dile getirdi.