Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci oturumunda yapılan bütçe görüşmeleri sonucunda 2026 yılı tahmini bütçesi 19 milyar 561 milyon 998 bin lira olarak kabul edildi. Başkan Besim Dutlulu, yeni dönemin yatırım ağırlıklı geçeceğini belirterek 17 ilçeye 'adil ve eşit yatırım' sözü verdi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun başkanlık ettiği toplantıda, 2026 yılı performans programı ve bütçe tasarısı ele alındı. Performans programı oy birliğiyle kabul edilirken, bütçe maddesi oy çokluğuyla geçti.

Genel Sekreter Burak Deste, 2026 gider bütçesinin 23 milyar 932 milyon 998 bin lira olarak öngörüldüğünü, bunun yaklaşık yüzde 30'unun yatırım projelerine, faaliyetlere ve iş makinesi parkı yatırımlarına ayrıldığını belirtti. Personel giderlerinin de bütçenin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturduğunu söyledi.

Deste, gelirlerin geçen yıl tahminlerine göre yüzde 51 artışla 19 milyar 561 milyon 998 bin liraya ulaşmasının beklendiğini aktardı. Gelirlerin büyük bölümünün merkezi idare paylarından sağlanacağı, bütçe açığının ise iç ve dış borçlanma ile banka kaynakları kullanılarak dengeleneceği ifade edildi.

'2026, MANİSA İÇİN YATIRIM YILI OLACAK'

Bütçenin kabul edilmesinin ardından konuşan Başkan Besim Dutlulu, yeni yılın Manisa için önemli bir yatırım yılı olacağını söyledi. Daha çok yatırım odaklı bir bütçe hazırladıklarını belirten Başkan Dutlulu, 17 ilçenin hak ettiği adil, eşit yatırımı yapmak istediklerini, 9 Aralık'taki mecliste, 2026'da hayata geçireceğimiz projeleri; kavşakları, otoparkları tek tek anlatacaklarını söyledi.

Türkiye ekonomisindeki dalgalanmaların yerel yönetimlerin iş yapma kapasitesini doğrudan etkilediğini vurgulayan Başkan Dutlulu, 'Ekonomi düzeldikçe belediyeler de daha rahat çalışacak. En büyük dileğimiz Türkiye ekonomisinin daha iyi olması. Onun dışında önümüzde engel görmüyoruz. İnşallah güzel işler yapacağız' dedi.