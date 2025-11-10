Keşan'da sahnelenen 'Onların Çağı' adlı oyun, Bay ve Bayan K'nın düzenli hayatının bir ajanın müdahalesiyle altüst oluşunu konu aldı. Toplumu eleştiren oyun izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ankara Ekin Tiyatrosu tarafından Bertolt Brecht'in 'Bay Keuner'in Öyküleri' adlı eserinden esinlenilerek özgün bir biçimde sahneye uyarlanan 'Onların Çağı' adlı oyun Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu'nda sergilendi.

Ekin Tiyatrosu tafaından sahnelenen oyun, burjuva bir çift olan Bay ve Bayan K'nın düzenli, konformist ve kendi hâlinde süren yaşamlarının, Bay K'nın doğum günü gecesi gelen bir ajan tarafından altüst edilmesini konu aldı. Toplumun sosyal, siyasal ve ekonomik çöküş içinde olduğu bir dönemde, tek dertleri yaşam standartlarını korumak olan Bay ve Bayan K, beklenmedik bir anda devletin baskıcı yüzüyle karşı karşıya kaldığı olaylar sergilendiği oyunu yaklaşık 200 kişi izledi.

Onların Çağı adlı oyun izleyenlerden büyük bir alkış aldı.