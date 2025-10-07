6-10 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası dolayısıyla Edirne'nin Keşan ilçesinde de çeşitli etkinliklerin startı verildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen tören Keşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Vedat Çimen ile kulüplerin sporcuları ve antrenörler katıldı.

Çelengin Atatürk Anıtı'na Vedat Çimen tarafından bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çimen tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Çimen, amatör sporun yalnızca bir hobi değil; aynı zamanda sağlıklı yaşamın, disiplinin ve dayanışmanın bir sembolü olduğunu ifade ederek, 'Bu hafta, sporun birleştirici gücünü hissetmek ve her birey için ulaşılabilir olduğunu göstermek adına bizlere önemli bir fırsat sağlıyor. Vatandaşlarımızın sporla buluşması, sağlıklı yaşam alışkınlıklarını benimsemesi, Gençlerimizi, çocuklarımızı ne kadar spora yöneltirsek, sporla buluşturursak hem daha sağlıklı olacak, hem geleceği daha güvenli olacak, kötü alışkanlıklardan da o kadar uzaklaşmış olacaktır' dedi.

Konuşmalar sonrasında Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bando takımı gösterisini sundu.

Hafta dolayısıyla Gençlik Merkezi ile Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenecek etkinliklere tüm Keşanlılar davet edildi.