Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano, 9. kez 25-26 Ekim 2025'te Çeşme'de düzenlenecek. 'Bisiklete binmeyen çocuk kalmasın' mottosuyla gerçekleştirilen etkinlik, 'Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler' projesine destek olacak. 91K, 67K ve 41K parkurlarda yarışacak sporcular, engelsiz pedallar için tandem ve paralimpik kategorilerinde de pedal çevirecek.

Mesut IŞIK / İZMİR (İGFA) - İzmir'in Çeşme ilçesi, 25-26 Ekim 2025 tarihlerinde 9. Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano'ya ev sahipliği yapacak.

Argeus Travel & Event tarafından Veloturk iş birliği ve Salcano'nun ana sponsorluğunda düzenlenen etkinlik, Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ve Bisiklet Federasyonu destekleriyle gerçekleşecek.

Toyota Hybrid sponsorluğundaki organizasyon Shimano ile PT Academy hizmet ve ürün sponsorluğunda koşulacak.

Gran Fondo World Tour takvimine dahil edilen ve dünya şampiyonalarına puan veren Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano'da yerli ve yabancı birçok sporcu pedal basacak.

ÜÇ PARKURDA NEFES KESEN MÜCADELE

Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano'da bisikletliler, 3 ayrı parkurda yarış heyecanı yaşayacak. UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenecek yarışta amatör yol bisikletçileri, 91K, 67K ve 41K'lık parkurlarda kıyasıya mücadele verecek.

Eşpedal Derneği iş birliğiyle tandem kategorisi yer alacak. Görme engelli sporcuların pilot bisikletçilerle aynı bisikleti paylaşarak yarıştığı bu kategori, engelsiz bir spor deneyim sunacak.

Paralimpik kategorisi ise farklı engel gruplarından sporcuları bir araya getirerek sporun birleştirici gücünü ortaya çıkaracak.

Kayıtlar, granfondocesme.com üzerinden 17 Ekim 2025 Cuma gününe kadar devam ettiği öğrenildi.