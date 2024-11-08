Edirne'de CHP Keşan İlçe Başkanlığı, AK Parti Keşan İlçe Başkanlığı’nın Keşan Belediyesi ve yönetimine yönelik eleştirilerine "Bu ülkede satmayı en iyi AKP’liler bilirler" şeklinde yanıt verdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediye Başkanı Op. Dr.Mehmet Özcan’ın göreve geldiği günden beri geçmiş dönemin oluşturduğu ağır tahribatı ortadan kaldırmaya, yapılan keyfi uygulamaların meydana getirdiği sorunları çözmeye çalışıldığının altını çizdikleri eleştirilerde, CHP'liler, vatandaşların en büyük sıkıntısının geçmiş dönemde kimseye sormadan 'ben yaptım oldu' anlayışıyla yapılan dayatmalar olduğu belirtildi.

AK Parti İlçe Başkanı'nın bahsettiği kaldırım taşları ve yol ortasındaki refüjler bunun en açık örneği olduğunu ifade eden CHP İlçe Başkanlığı, "Eski belediye başkanının her türlü itiraza rağmen yapmakta direttiği taşlar birçok vatandaşımızın canını yakmış, yaralanmasına, maddi zarar görmesine sebep olmuş; orta refüjler ve bölünmüş yollar ise hem trafiği hem esnafı ciddi anlamda olumsuz yönde etkilemiştir. Yapılan bütün işlemler kıymetli vatandaşlarımızın talepleri yönünde yapılmakta ve belediye başkanımız bu yönde vatandaşlarımızın tamamından takdir görmektedir.” dedi.

“BU ÜLKEDE SATMAYI EN İYİ AKP’LİLER BİLİRLER”

Memleketi parsel parsel satanların zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışmalarını ibretle izlediklerini belirten açıklamada eleştirilerde şunları kaydetti:

“Görev yaptıkları 5 yıllık süre zarfı içerisinde dişe dokunur hiçbir proje üretmeyenlerin, taş üstüne taş koyamayanların, görev süresini ağustos böceği gibi saz çalarak geçirenlerin notunu kıymetli Keşan halkı 31 Mart’ta 5.000 oy fark atarak verdi. 1 Nisan sabahı eşyalarını toplayarak giderken arkalarında büyük bir enkaz bırakanlar bugün Keşan halkını kandırmaya çalışıyorlar. Bu ülkede satmayı en iyi AKP’liler bilirler. Bu ülkenin en büyük pazarlamacısı AKP’lilerdir. 3 Kasım 2002’den beri Türkiye tarihinde görülmemiş bir hareketle cumhuriyetimizin ne kadar kazanımı ve birikimi varsa haraç mezat sattılar.”

AK Parti'nin ilk Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın sözlerini de anımsatan CHP'liler açıklamada, “Bunların ilk Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, satış sürecini ‘Satacağız, satacağız. Her şeyi satacağız. Kar edeni de satacağız, zarar edeni de satacağız. Pamuk eller cebe. Yerli yabancı herkes gelsin.’diye başlatmıştı. Türkiye’nin en büyük şirketlerini, fabrikalarını, otellerini, limanlarını, enerji üretim tesislerini, elektrik ile doğalgaz dağıtım şirketlerini ve arazilerini yerli ve yabancı özel şirketlere verdiler. Bugüne kadar 5 binden fazla kamuya ait gayrimenkulü satan AKP iktidarı, 3 binden fazla gayrimenkulü de satılacaklar listesine ekledi.” ifadelerini kullandı.

“MEHMET BAŞKAN GEÇMİŞTEN BUGÜNE BELEDİYEDE EKSİLTEN DEĞİL HEP ARTIRAN OLMUŞTUR”

CHP Keşan İlçe Başkanlığı yazılı açıklamalarında şunları kaydetti:

"Unutulmasın ki Mehmet Başkan geçmişten bugüne belediyede eksilten değil hep artıran olmuştur, Keşan Belediyesine mal kazandıran belediye başkanı olmuştur. Yapıldığı zamanda başkalarının hayal etmeye bile cesaret edemeyeceği en büyük sosyal konut projesini gerçekleştirmiştir. Bu zor günleri atlattığımızda, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıyla birlikte eskisinden daha fazla kazanımlar kazandıracaktır. Keşan halkının parasını kendi seçim kampanyasına harcayanların; fındık, fıstık, leblebi ve kıstırmaya yatırım yapanların şimdi çıkan çatlak seslerini çok komik buluyorum. Evet, geçmiş dönemdeki Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerimiz hiçbir yerin satışına izin vermediler, çünkü size güvenmediler. Kurda kuzuyu mu teslim etseydik? AKP iktidarının bugüne kadar sattığı cumhuriyet kazanımlarını ve AKP’li eski belediye başkanının Keşan halkına bıraktığı borç tablosunu bir kez daha göstermek istiyorum. Takdir kıymetli Keşan halkınındır.”