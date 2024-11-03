Edirne'de AK Parti Keşan İlçe Başkanlığı’nın genel kurulunda seçimle iş başına gelen Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir mazbatasını aldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde gerçekleşen törende Keşan İlçe Seçim Kurulu tarafından Savaş Pekdemir’e mazbata teslim edildi.

Başkan Pekdemir mazbatayı aldıktan sonra kongreye katılanlara teşekkür eden bir yazılı açıklama yayımladı.

Umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti Keşan 8. Olağan Kongresi'ni birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdikerini belirten Başkan Pekdemir, yol ve dava arkadaşlarımıza ve tüm katılımcılara teşekkür etti. Yönetim Kurulu üyelerini de tek tek paylaşan Başkan Pekdemir, birlik ve beraberlik içinde durmadan yorulmadan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde ve sözünde vatandaşlarımıza hizmetkar olmaya devam edeceklerini belirterek, "Durmak yok yola devam" mesajını yineledi.

AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir başkanlığındaki yönetimde; Ragıp Taş, İbrahim Köroğlu, Yasemin Karabal Çakal, Bülent Koyuncu, Erdoğan Taşçı, Elif Sarıkeçe, Ayşe Fırat, Haluk Kaba, Sami Kaya, Mustafa Karadağ, Burak Savut,Mehmet Şemin, Şaban Çevik, Tuncay Çelik, Serkan Çayır, Sema Sevinç Kılıç, Murat İnal,Osman Başak, Emre Er, Soydan Çetin, Levent Akan,, Murat Avcu, Faruk Filcan, Muğdat Dağ, Şendoğan Yargı, Emre Yılmaz, Ömer Akgül, Ayşegül Nişancı ve Ednan Demirel yer aldı.