Türkiye Tüm Roman Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı Başkanı Fahrettin Savcı, Ankara'da önemli temaslarda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Keşan'a 120 bahçeli konut yapılacağı açıklandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Fahrettin Savcı; Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde Roman çocukların kaliteli eğitime erişimi başta olmak üzere karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları ele alındı. Önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katılımıyla, Roman çocukların eğitimi ve sosyal sorunlarına yönelik kapsamlı bir çalıştay düzenlenmesinin planlandığı ifade edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde yürütülen çalışmalar sonucunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Keşan'a bahçeli 120 konut yapılacağı müjdesi paylaşıldı. Barınma sorununa katkı sağlayacak projenin Keşan'a hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ile yapılan görüşmede ise güvenlik konularında olumlu ve yapıcı değerlendirmelerin yapıldığı bildirildi.

Fahrettin Savcı, Edirne Milletvekili Fatma Aksal başta olmak üzere tüm bakan yardımcılarına ilgi, alaka ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.