ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Dil Kurumu'nun (TDK) yürüttüğü çalışma sonucunda 2025 yılının kelimesi/kavramının 'dijital vicdan' olarak belirlendiğini duyurdu.

Yaklaşık 300 bin kişinin oy kullandığı süreçte seçilen kavram, dijital çağda vicdan, sorumluluk ve toplumsal duyarlılıkların nasıl şekillendiğine dikkat çektiğini ifade eden Bakan Ersoy, paylaşımında 'dijital vicdan' kavramının, vicdanın sorumluluk ve eylemden uzaklaşıp yalnızca bir 'tıklama'ya indirgenmesini düşündürücü biçimde tartışmaya açtığını ifade etti. Kavramın, bireysel ve toplumsal duyarlılıklara ayna tutan güçlü bir anlam taşıdığını vurguladı.

Bakan Ersoy ayrıca, bu anlamlı çalışmaya katkı sunan Türk Dil Kurumu, Ankara Üniversitesi, İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) ile değerlendirme kurulunda yer alan akademisyen ve uzmanlara teşekkür etti.