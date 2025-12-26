Kocaeli'de İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde kaldırım ve kamu alanı işgallerini sona erdirmek için 1 Ocak 2026'ya kadar uyarı süreci yürütecek, bu tarihten sonra kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulayacak.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit genelinde işletmelerin kamu alanı kullanımlarına yönelik yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor.

İzmit Belediyesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda, özellikle kaldırım ve yaya yollarındaki işgallerin önlenmesi amacıyla İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü koordinasyonunda kapsamlı bir denetim süreci başlatılıyor. Uygulama kapsamında Zabıta Müdürlüğü personeli esnafları gezerek hem sözlü hem de yazılı tebligatta bulundu.

1 OCAK'A KADAR TEBLİGAT AŞAMASI

Merkezde çarşı bölgesinde yer alan Alemdar Caddesi, Cumhuriyet Bulvarı ve Milli İrade Meydanı'na kadar uzanan ana güzergâhlarda, işletmelerin dükkân önlerinde sıfır işgal uygulaması geçerli olacak. Bu alanlarda masa, sandalye, ürün teşhiri ya da benzeri hiçbir ekipmana izin verilmeyecek. Uygulamalar, 1 Ocak 2026 tarihine kadar Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından sözlü uyarı, yazılı uyarı ve tebligat aşamalarıyla sürdürülecek.

Trafiğe kapalı cadde ve sokaklarda ise kontrollü bir esneklik sağlanıyor. İstiklal Caddesi, Fethiye Caddesi, Cengiz Topel Caddesi ve Sanat Sokağı'nda faaliyet gösteren esnaflar, yaya geçişini engellemeyecek ve çevre estetiğini bozmayacak şekilde, dükkâna bitişik küçük ebatlı ürünlerini sergileyebilecek. Bu alanlardaki uygulamaların denetimi de İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılacak.

ARAÇLAR İÇİN DÜZENLEME

Zabıta Müdürlüğü ayrıca trafiğe kapalı alanlardaki araç yoğunluğuna da müdahale edecek. Buna göre, söz konusu bölgelerde bulunan araçların en geç saat 11.00'e kadar alanı terk etmesi zorunlu olacak. Kurala uymayanlar hakkında gerekli idari işlemler uygulanacak.

Bekirpaşa bölgesinde bulunan Bağdat Caddesi'nde, zabıta ekiplerince belirlenen ölçüler doğrultusunda, işletme cephelerine bitişik ve yaya geçişini engellemeyecek şekilde ürün konulmasına izin verilirken, büyük hacimli ürünlerin sergilenmesi yasaklandı. Turan Güneş Caddesi'nde ise ikinci el ürün satışı yapan işletmeler için tamamen sıfır işgal uygulaması getirildi; dükkân önlerinde teşhir ürünü bulundurulamayacak.

Uygulamalar trafiğe açık cadde ve sokaklarda yapılmış olan denetimlerin sonucuna göre değerlendirilerek tüm ilçe geneline uygulanacak. İzmit Belediyesi yetkilileri, uygulamaların İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün düzenli saha denetimleriyle sürdürüleceğini belirterek, amaçlarının hem yaya güvenliğini artırmak, hem de şehir estetiğini koruyarak düzenli bir kent görünümü sağlamak olduğunu ifade etti.