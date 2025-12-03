Kasım ayı toplantılarını tamamlayan Edirne İl Genel Meclisi, 2026 Mali Yılı Bütçesi ve Yatırım Programı kapsamında İpsala'nın köyleri için yol, içme suyu ve altyapı projelerine toplam 41 milyon TL ayırdı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Genel Meclisinin 20 gün süren Kasım ayı toplantıları sona erdi. Toplantılar sonucunda 2026 Mali Yılı Bütçesi 1 milyar 500 milyon TL olarak kabul edilirken, İpsala'ya ayrılan yatırım payı da netleşti. İl Genel Meclis Üyeleri CHP'li İsmail Aliş, Cevdet Kurt ve AK Parti'li Hakan İlkdoğmuş yaptıkları ortak açıklamada, 'İpsala için el birliğiyle çalışıyoruz' mesajını verdi.

Kabul edilen 2026 Yatırım Programı kapsamında İpsala'nın köylerine yol, içme suyu, kanalizasyon ve tarımsal sulama projeleri için toplam 41 milyon TL kaynak aktarıldı. İl Genel Meclisi üyeleri, 'Bu yatırımlarla köylerimiz daha modern ve yaşanabilir hale gelecek' dedi.

2026'DA İPSALA'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK BAŞLICA YATIRIMLAR

Yol ve Ulaşım: Koyuntepe-Kocahıdır-Aliço Pehlivan-Esetçe sıcak asfalt: 10.380.000 TL, Sarıcaali yolu sıcak asfalt: 10.380.000 TL, Turpçular-Hıdırköy-Korucuköy grup yolu 1. kat asfalt: 7.200.000 TL, İpsala-Turpçular-Hacıköy-Pazardere 1. kat asfalt: 7.200.000 TL, Korucuköy köy içi 1. kat asfalt: 1.800.000 TL, Kumdere köy içi 2. kat asfalt: 600.000 TL

İçme Suyu: Sultanköy kısmi şebeke yapımı: 1.000.000 TL, Hıdırköy şebeke yapımı: 3.000.000 TL

TÜRKİYE'DE BİR İLK: KÖYLERE DOĞALGAZ PLANI

Meclis üyeleri, Turpçular Köyünden başlayarak Sarpdere, Aliçopehlivan ve Paşaköy'ü kapsayan Kırsal Yerleşme Planı ile köylerin 2026 yılında doğalgaza kavuşacağını belirtti. Açıklamada, 'İpsala genelinde yol, su, kanalizasyon ve altyapı projeleriyle 2026 daha modern bir yıl olacak' ifadelerine yer verildi.

