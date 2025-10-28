Edirne Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1. derece tarımsal örgüt belgesine layık görüldü. Üreticilere ilave destek ve faiz avantajları sağlanacak.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Arif Hikmet Akbay, birlik olarak 2025 yılı itibarıyla birinci derece tarımsal örgüt belgesi almaya hak kazandıklarını açıkladı.

Akbay, Temmuz 2024'ten bu yana birlik hizmet kalitesini artırmak amacıyla eğitimler, kurslar, fuar organizasyonları, ilaçlama hizmetleri ve mezat organizasyonları gibi birçok faaliyeti hayata geçirdiklerini belirtti. 'Bugün bu emeklerimizin karşılığını almış bulunuyoruz' dedi.

Belgeyle birlikte üreticiler, 2025 yılında her kuzu ve oğlak için 60 TL ilave destek alacak. Bu destek sayesinde üreticilere toplamda yaklaşık 12 milyon lira ek kaynak sağlanmış olacak. Ayrıca Ziraat Bankası kredilerinde %5 faiz indirimi de sunulacak.

Akbay, bu başarıda emeği geçen yönetim kurulu üyeleri, birlik personeli, Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri, Trakya Üniversitesi akademisyenleri, ticaret ve sanayi borsaları ile tüm üyelerine teşekkür etti.