İzmir'de Çiğli Belediyesi Gençlik Tiyatrosu, Cumhuriyet'in 102. yılı kapsamında hazırladığı 'O'nun Sayesinde' oratoryo gösterisiyle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Yönetmenliğini Üzeyir Tavuş'un üstlendiği gösteri, Fakir Baykurt Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleşti.

İZMİR (İGFA) - Yaklaşık bir saat süren gösteri, büyük bir coşkuyla sona erdi. Salonun tamamını dolduran izleyiciler, genç sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı. Etkinliğe muhtarlar, meclis üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katılarak Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşadı.

Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte genç tiyatro ekibi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet'in kazanımlarını, fedakarlıkla verilen bağımsızlık mücadelesini ve aydınlanma yolculuğunu sahneye taşıdı. Gençler, şiir, şarkı, marş, Gençliğe Hitabe ve Zeybek gösterisi gibi performanslarla izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Etkileyici sahne performanslarıyla büyük beğeni toplayan ekip, uzun süre ayakta alkışlandı.

ORATORYO GÖSTERİSİ İZMİR MARŞI İLE ZİRVEYE ULAŞTI

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oratoryo gösterisi, görkemli bir finalle sona erdi. Etkileyici sahne performansları ve güçlü anlatımıyla izleyicileri büyüleyen gösteri, İzmir Marşı'nın hep bir ağızdan söylenmesiyle noktalandı.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, gençlerin Cumhuriyet'e sahip çıkan duruşundan gurur duyduğunu belirterek şunları kaydetti; 'Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet, gençlerin omuzlarında yükselecek. Onun açtığı yolda ilerleyen bu pırıl pırıl gençler, bize umut veriyor. Emeği geçen tüm tiyatro ekibimizi ve yönetmenimizi yürekten kutluyorum.'