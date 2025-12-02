Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Bursa Uluslararası Edebiyat Festivali, dünya edebiyatının önemli yazarlarını Bursa'da buluşturdu.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 28-30 Kasım tarihleri arasında 'Cesaret' temasıyla gerçekleştirilen 2. Bursa Uluslararası Edebiyat Festivali, dünya çapında tanınan birçok yazarı ağırladı. Yazmanın ve okumanın yalnızca estetik bir eylem olmadığı, aynı zamanda gerçeği ifade etme kararlılığı taşıyan bir duruş olduğunun vurgulandığı festival, farklı kültürlerden yazarları aynı sahnede buluşturdu.

Festivalin ilk günü Hannah Peck, Enne Koens, Niels Overgaard, Maylis de Kerangal ve Uluslararası Booker ödüllü Bulgar yazar Georgi Gospodinov, kitap tutkunlarıyla bir araya geldi. Ova Ceren, Melisa Kesmez, Miray Aydın, Jente Posthuma ve Dimitri Verhulst ise festivalin ikinci gününde bireysel deneyimlerden toplumsal meselelere, kimlikten hafıza anlatılarına uzanan kapsamlı söyleşiler gerçekleştirdi. Festivalin son günü ise, Yazar Yasemin Temizarabacı tarafından gerçekleştirilen iki ayrı interaktif okuma ve çizim atölyesi büyük ilgi gördü. Ardından düzenlenen yayıncılık atölyesi de edebiyat sektörünün işleyişine dair kapsamlı bir perspektif sundu. Ayşen Işık, Ezgi Tanergeç ve Ayfer Tunç ise; bireyin kendisiyle ilişkisi, doğayla kurduğu bağ, kuşakların ortak hafızası ve kent yaşamının edebiyata yansımaları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Üç gün süren festivalde düzenlenen söyleşi, atölye ve buluşmalar; hem edebiyatseverlere hem de genç okurlara zengin bir içerik sundu.