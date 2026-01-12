Düzce'de yaşayan 100 yaşındaki Necati Yılmaz ile 96 yaşındaki Recep Taşkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in, Yılmaz ve Taşkın'ı evlerinde ziyaret ettiği sırada, iki asırlık çınar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışma isteklerini dile getirdi. Bunun üzerine Keşir, Necati Yılmaz ve Recep Taşkın'ı Ankara'ya davet etti.

Asırlık çınarlar, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu. Bir süre sohbet eden Erdoğan, Yılmaz ve Taşkın'a Cumhurbaşkanlığı forslu baston hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında Düzce halkına selamlarını iletti.